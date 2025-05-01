Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі
Київ • УНН
Травень – час відпочинку на природі, а шашлик – його невід'ємна частина. У статті представлено п'ять простих та смачних рецептів шашлику, від свинини на кефірі до печериць.
Настав травень і багато українців, не зважаючи на війну, мають намір трошки відпочити на природі, щоб перезавантажитися і з відновленими силами здійснювати чергові звершення. Але який може бути виїзд на природу без шашликів? УНН ділиться з вами цікавими і водночас простими рецептами приготування шашлику.
Топ-5 способів приготувати смачний шашлик
Шашлик зі свинини на кефірі
Інгредієнти
• 1 кілограм свинини;
• кефір будь-якої жирності (450 мл);
• 1 столова ложка цукру;
• 5 цибулин;
• сіль;
• спеції (коріандр, перець та/або базилік.
Спосіб приготування
Крок 1
М’ясо треба порізати невеликими шматками.
Крок 2
Посолити м’ясо, додати нарізані кільцями цибулини, залити кефіром та засипати спеціями.
Крок 3
Шашлик необхідно витримати близько години в кімнатних умовах по завершенню цього процесу шашлик треба забрати в холод на щонайменше на три години. Спожити протягом 24 годин.
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Шашлик з курячих грудинок
Інгредієнти
• 1 кілограм курячих грудинок;
• 2-3 цибулини;
• 3-4 зубчики часнику;
• 3 столові ложки олії;
• 2 столових ложки солі;
• 1 столова ложка чорного перцю.
Спосіб приготування
Крок 1
Курячі грудинки треба порізати на невеликі шматочки, цибулину та часник - кільцями.
Крок 2
Зробити маринад з олії, солі та перцю. Залишити м'ясо в маринаді на кілька годин, а краще на ніч.
Крок 3
Перед смаженням нанизати шматочки на шампури та смажити на грилі з обох боків до готовності. Якщо немає гриля – можна використати сковорідку.
Рецепт шашлику у лимонному соці
Інгредієнти
• 1,5 кг свинини, яловичини або курятини;
• 5-6 великих цибулин;
• 10 г спецій;
• 2 лимони;
• суміш перців за смаком;
• сіль.
Спосіб приготування
Крок 1
Лимони варто порізати навпіл і вичавити весь сік на порізані шматки м’яса.
Крок 2
Поливши м’ясо соком, ретельно перемішайте його. Маринується такий шашлик не довше трьох годин. Успіх такого рецепта багато в чому залежить від вдало підібраної кількості лимонного соку. Якщо переборщити з соком, то м'ясо придбає неприємний кислий присмак.
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Шашлик на винному маринаді
Інгредієнти
• Свинячий ошийок 1 кг;
• 100 мл білого вина;
• одна чайна ложка меленого коріандру;
• чорний мелений перець;
• сіль.
Спосіб приготування
Крок 1
Нарізати м'ясо, додати до нього коріандр, сіль, перець. Все це треба ретельно перемішати.
Крок 2
М'ясо треба залити вином і залишити на ніч під пресом. Після цього смажити на вогні до готовності.
Шашлик із печериць
Інгредієнти
• 300 г печериць середнього розміру;
• по 2 ст. ложки олії і соєвого соусу;
• кріп;
• 1 ч. ложка лимонного соку;
• 0,5 ч. ложки солодкої паприки;
• 1 зубець часнику.
Спосіб приготування
Крок 1
Печериці помити і скласти в пакет, додати решту складників, перемішати та залишити на 10-15 хвилин.
Крок 2
Нанизати гриби на шампури. Приготувати можна на мангалі або в духовці, розігрітій до 200-230 градусів. Запікати 15-20 хвилин.
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