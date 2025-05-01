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Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

Київ • УНН

 • 5542 перегляди

Травень – час відпочинку на природі, а шашлик – його невід'ємна частина. У статті представлено п'ять простих та смачних рецептів шашлику, від свинини на кефірі до печериць.

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

Настав травень і багато українців, не зважаючи на війну, мають намір трошки відпочити на природі, щоб перезавантажитися і з відновленими силами здійснювати чергові звершення. Але який може бути виїзд на природу без шашликів? УНН ділиться з вами цікавими і водночас простими рецептами приготування шашлику. 

Топ-5 способів приготувати смачний шашлик

Шашлик зі свинини на кефірі

Інгредієнти

• 1 кілограм свинини;

• кефір будь-якої жирності (450 мл);

• 1 столова ложка цукру;

• 5 цибулин;

• сіль;

• спеції (коріандр, перець та/або базилік.

Спосіб приготування

Крок 1

М’ясо треба порізати невеликими шматками.

Крок 2

Посолити м’ясо, додати нарізані кільцями цибулини, залити кефіром та засипати спеціями.

Крок 3

Шашлик необхідно витримати близько години в кімнатних умовах по завершенню цього процесу шашлик треба забрати в холод на щонайменше на три години. Спожити протягом 24 годин.

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Шашлик з курячих грудинок

Інгредієнти

• 1 кілограм курячих грудинок;

• 2-3 цибулини;

• 3-4 зубчики часнику;

• 3 столові ложки олії;

• 2 столових ложки солі;

• 1 столова ложка чорного перцю.

Спосіб приготування

Крок 1

Курячі грудинки треба порізати на невеликі шматочки, цибулину та часник - кільцями.

Крок 2

Зробити маринад з олії, солі та перцю. Залишити м'ясо в маринаді на кілька годин, а краще на ніч.

Крок 3

Перед смаженням нанизати шматочки на шампури та смажити на грилі з обох боків до готовності. Якщо немає гриля – можна використати сковорідку.

Рецепт шашлику у лимонному соці

Інгредієнти

• 1,5 кг свинини, яловичини або курятини;

• 5-6 великих цибулин;

• 10 г спецій;

• 2 лимони;

• суміш перців за смаком;

• сіль.

Спосіб приготування

Крок 1

Лимони варто порізати навпіл і вичавити весь сік на порізані шматки м’яса.

Крок 2

Поливши м’ясо соком, ретельно перемішайте його. Маринується такий шашлик не довше трьох годин. Успіх такого рецепта багато в чому залежить від вдало підібраної кількості лимонного соку. Якщо переборщити з соком, то м'ясо придбає неприємний кислий присмак.

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Шашлик на винному маринаді

Інгредієнти

• Свинячий ошийок 1 кг;

• 100 мл білого вина;

• одна чайна ложка меленого коріандру;

• чорний мелений перець;

• сіль.

Спосіб приготування

Крок 1

Нарізати м'ясо, додати до нього коріандр, сіль, перець. Все це треба ретельно перемішати.

Крок 2

М'ясо треба залити вином і залишити на ніч під пресом. Після цього смажити на вогні до готовності.

Шашлик із печериць

Інгредієнти

• 300 г печериць середнього розміру;

• по 2 ст. ложки олії і соєвого соусу;

• кріп;

• 1 ч. ложка лимонного соку;

• 0,5 ч. ложки солодкої паприки;

• 1 зубець часнику.

Спосіб приготування

Крок 1

Печериці помити і скласти в пакет, додати решту складників, перемішати та залишити на 10-15 хвилин.

Крок 2

Нанизати гриби на шампури. Приготувати можна на мангалі або в духовці, розігрітій до 200-230 градусів. Запікати 15-20 хвилин.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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