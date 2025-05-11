Домашняя пицца для воскресного ужина: 3 вкусных рецепта

После суетливой недели так хочется собраться всей семьей дома и приготовить что-нибудь действительно вкусное. Домашняя пицца - идеальный вариант: каждый может выбрать любимую начинку, а сам процесс приготовления легко превратить в маленький семейный праздник.

УНН собрал три вкусных рецепта, которые сделают ваше воскресенье вкусным, уютным и семейным.

Домашняя грибная пицца

Ингредиенты для теста для пиццы:

1,5 стакана теплой воды;

1 пакетик сухих дрожжей;

490 г пшеничной муки;

2 столовые ложки оливкового масла;

2 чайные ложки соли;

1 чайная ложка сахара

Для начинки:

оливковое масло;

кукурузная мука;

томатный соус;

твердый сыр моцарелла;

сыр Фонтина;

сыр пармезан;

сыр фетагрибы;

сладкий перец;

пепперони;

черные оливки;

свежий базилик;

руккола;

песто;

лук;

ветчина.

Способ приготовления

Шаг 1

Всыпьте в теплую воду дрожжи и оставьте их на 5 минут до полного растворения. Затем перемешайте, если дрожжи не растворились полностью.

Шаг 2

К дрожжам добавьте муку, соль, сахар и оливковое масло и хорошо перемешайте. Для этого можно использовать тесто из или заменить тесто вручную. Тесто должно быть немного липким или липким на ощупь. Если оно слишком влажное, посыпьте его еще немного мукой.

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Шаг 3

Смажьте миску тонким слоем оливкового масла. Поместите тесто для пиццы в миску. И поставьте тесто в теплое место на 1,5 часа, чтобы оно поднялось.

Шаг 4

Тесто разделите на две части. Положите каждую в отдельную миску, накройте пленкой и оставьте на 15 минут. Разогрейте духовку до 250°C.

Шаг 5

Раскатайте тесто толщиной примерно 1,5 см. Далее смажьте верх теста оливковым маслом и оставьте его еще на 10-15 минут. Затем посыпьте пиццу кукурузной мукой.

После этого смажьте томатным соусом, посыпьте сыром и поместите остальные ингредиенты на пиццу.

Шаг 6

Поставьте пиццу в разогретую духовку и выпекайте в течение 10-15 минут.

Вегетарианская пицца

Ингредиенты для теста:

300 г пшеничной муки;

1 ч.л. сухих дрожжей;

1 ч.л. соли;

1 ст.л. оливкового масла;

Для начинки:

100 мл томатного соуса;

свежий базилик;

1 зубчик чеснока;

125 г моцареллы;

тертый пармезан;

помидоры черри;

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Способ приготовления

Шаг 1

Высыпьте муку в большую миску, добавьте дрожжи и соль и влейте 200 мл теплой воды и оливковое масло и хорошо перемешайте. Переложите на слегка присыпанную мукой поверхность и вымешивайте 5 минут до однородной консистенции. Накройте чайным полотенцем и отставьте в сторону.

Шаг 2

Смешайте томатный соус, базилик и чеснок.

Шаг 3

На посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто скалкой в большие круги, примерно 25 см в диаметре. Тесто должно быть очень тонким, так как оно будет подниматься в духовке. Переложите тесто на два присыпанных мукой противня.

Шаг 4

Нагреть духовку до 220°C. Смажьте тесто соусом. Далее посыпьте все сыром и выложите помидоры. Сверху побрызгайте оливковым маслом. Поставьте пиццу выпекаться на 8-10 минут. Перед подачей посыпьте листьями базилика.

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Пицца с карамелизированным луком и козьим сыром

Ингредиенты для теста:

125 г пшеничной цельнозерновой муки;

½ ч.л. сухих дрожжей;

щепотка соли;

1 ч. л. масла;

Для начинки:

2 луковицы;

2 ч.л. масла;

2 ч.л. бальзамического уксуса;

160 г листьев шпината;

2 больших зубчика чеснока;

50 г мягкого козьего сыра;

4 оливки;

1 ч.л. семян подсолнечника;

Способ приготовления

Шаг 1

Разогреть духовку до 220°C. Соедините муку дрожжи, соль, масло и чуть меньше 100 мл теплой воды, а затем перемешайте. Вымешивайте в миксере около 5 минут, но если вы делаете это вручную, переложите тесто на рабочую поверхность и вымешивайте около 10 минут. Оставьте тесто в миске и накройте полотенцем, пока будете готовить начинку.

Тесто не нужно выстаивать в течение определенного времени - просто дайте ему постоять.

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Шаг 2

Потушите лук с маслом, 4 ст.л. воды и бальзамическим уксусом. Накройте крышкой и готовьте 15 минут, периодически помешивая. По приготовлению лук должен стать золотистым, а вся жидкость испариться. Переложите лук на тарелку. А на сковородку добавьте шпинат и чеснок и обжарьте.

Шаг 3

Достаньте тесто из миски и разрежьте пополам и раскатайте овал диаметром 25-15 см.

Шаг 4

На тесто выложите шпинат, затем лук, сыр и посыпьте оливками и семенами подсолнечника. Выпекайте 15 минут.

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