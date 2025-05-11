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Домашняя пицца для воскресного ужина: 3 вкусных рецепта

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Сделайте воскресный вечер особенным, приготовив домашнюю пиццу по одному из трех предложенных рецептов: грибная, вегетарианская или с карамелизированным луком и козьим сыром.

Домашняя пицца для воскресного ужина: 3 вкусных рецепта

После суетливой недели так хочется собраться всей семьей дома и приготовить что-нибудь действительно вкусное. Домашняя пицца - идеальный вариант: каждый может выбрать любимую начинку, а сам процесс приготовления легко превратить в маленький семейный праздник. 

УНН собрал три вкусных рецепта, которые сделают ваше воскресенье вкусным, уютным и семейным.  

Домашняя грибная пицца

Ингредиенты для теста для пиццы:

  • 1,5 стакана теплой воды;
    • 1 пакетик сухих дрожжей;
      • 490 г пшеничной муки;
        • 2 столовые ложки оливкового масла;
          • 2 чайные ложки соли;
            • 1 чайная ложка сахара

              Для начинки:

              • оливковое масло;
                • кукурузная мука;
                  • томатный соус;
                    • твердый сыр моцарелла;
                      • сыр Фонтина;
                        • сыр пармезан;
                          • сыр фетагрибы;
                            • сладкий перец;
                              • пепперони;
                                • черные оливки;
                                  • свежий базилик;
                                    • руккола;
                                      • песто;
                                        • лук;
                                          • ветчина.

                                            Способ приготовления

                                              Шаг 1

                                            Всыпьте в теплую воду дрожжи и оставьте их на 5 минут до полного растворения. Затем перемешайте, если дрожжи не растворились полностью.

                                            Шаг 2

                                            К дрожжам добавьте муку, соль, сахар и оливковое масло и хорошо перемешайте. Для этого можно использовать тесто из или заменить тесто вручную. Тесто должно быть немного липким или липким на ощупь. Если оно слишком влажное, посыпьте его еще немного мукой.

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                                            Шаг 3

                                            Смажьте миску тонким слоем оливкового масла. Поместите тесто для пиццы в миску. И поставьте тесто в теплое место на 1,5 часа, чтобы оно поднялось.

                                            Шаг 4 

                                            Тесто разделите на две части. Положите каждую в отдельную миску, накройте пленкой и оставьте на 15 минут. Разогрейте духовку до 250°C.

                                            Шаг 5

                                            Раскатайте тесто толщиной примерно 1,5 см. Далее смажьте верх теста оливковым маслом и оставьте его еще на 10-15 минут. Затем посыпьте пиццу кукурузной мукой.

                                            После этого смажьте томатным соусом, посыпьте сыром и поместите остальные ингредиенты на пиццу.

                                            Шаг 6

                                            Поставьте пиццу в разогретую духовку и выпекайте в течение 10-15 минут.

                                            Вегетарианская пицца

                                             Ингредиенты для теста:

                                            • 300 г пшеничной муки;
                                              • 1 ч.л. сухих дрожжей;
                                                • 1 ч.л. соли;
                                                  • 1 ст.л. оливкового масла;

                                                    Для начинки:

                                                    • 100 мл томатного соуса;
                                                      • свежий базилик;
                                                        • 1 зубчик чеснока;
                                                          • 125 г моцареллы;
                                                            • тертый пармезан;
                                                              • помидоры черри;

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                                                                Шаг 1

                                                                Высыпьте муку в большую миску, добавьте дрожжи и соль и влейте 200 мл теплой воды и оливковое масло и хорошо перемешайте. Переложите на слегка присыпанную мукой поверхность и вымешивайте 5 минут до однородной консистенции. Накройте чайным полотенцем и отставьте в сторону. 

                                                                Шаг 2

                                                                Смешайте томатный соус, базилик и чеснок. 

                                                                Шаг 3

                                                                На посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто скалкой в большие круги, примерно 25 см в диаметре. Тесто должно быть очень тонким, так как оно будет подниматься в духовке. Переложите тесто на два присыпанных мукой противня.

                                                                Шаг 4

                                                                Нагреть духовку до 220°C. Смажьте тесто соусом. Далее посыпьте все сыром и выложите помидоры. Сверху побрызгайте оливковым маслом. Поставьте пиццу выпекаться на 8-10 минут. Перед подачей посыпьте листьями базилика.

                                                                Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки07.05.25, 16:29 • 47193 просмотра

                                                                Пицца с карамелизированным луком и козьим сыром

                                                                Ингредиенты для теста:

                                                                • 125 г пшеничной цельнозерновой муки;
                                                                  • ½ ч.л. сухих дрожжей;
                                                                    • щепотка соли;
                                                                      • 1 ч. л. масла;

                                                                        Для начинки:

                                                                        • 2 луковицы;
                                                                          • 2 ч.л. масла;
                                                                            • 2 ч.л. бальзамического уксуса;
                                                                              • 160 г листьев шпината;
                                                                                • 2 больших зубчика чеснока;
                                                                                  • 50 г мягкого козьего сыра;
                                                                                    • 4 оливки;
                                                                                      • 1 ч.л. семян подсолнечника;

                                                                                        Способ приготовления

                                                                                         Шаг 1

                                                                                        Разогреть духовку до 220°C. Соедините муку дрожжи, соль, масло и чуть меньше 100 мл теплой воды, а затем перемешайте. Вымешивайте в миксере около 5 минут, но если вы делаете это вручную, переложите тесто на рабочую поверхность и вымешивайте около 10 минут. Оставьте тесто в миске и накройте полотенцем, пока будете готовить начинку.  

                                                                                        Тесто не нужно выстаивать в течение определенного времени - просто дайте ему постоять.

                                                                                        Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе01.05.25, 16:44 • 151957 просмотров

                                                                                        Шаг 2

                                                                                        Потушите лук с маслом, 4 ст.л. воды и бальзамическим уксусом. Накройте крышкой и готовьте 15 минут, периодически помешивая. По приготовлению лук должен стать золотистым, а вся жидкость испариться. Переложите лук на тарелку. А на сковородку добавьте шпинат и чеснок и обжарьте.

                                                                                        Шаг 3

                                                                                        Достаньте тесто из миски и разрежьте пополам и раскатайте овал диаметром 25-15 см. 

                                                                                        Шаг 4

                                                                                        На тесто выложите шпинат, затем лук, сыр и посыпьте оливками и семенами подсолнечника. Выпекайте 15 минут.

                                                                                        5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому 05.04.25, 07:00 • 426094 просмотра

                                                                                        Алина Волянская

                                                                                        Алина Волянская

                                                                                        Кулинар
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