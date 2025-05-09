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Время для теплого чая: 4 простых и ароматных рецепта

Киев • УНН

 • 662 просмотра

В майскую прохладу УНН собрал рецепты чаев, которые согреют и поднимут настроение: чай с куркумой, жасмином и имбирем, яблочный чай и масала-чай.

Время для теплого чая: 4 простых и ароматных рецепта

Этот май не очень радует теплом. Поэтому в такую погоду нет ничего лучше, чем выпить чашку ароматного горячего чая.  УНН собрал четыре рецепта чая, которые не только согреют, но и поднимут настроение.

Детали

Пряные, цитрусовые, цветочные, фруктовые — каждый из этих чаев немного согреет вас во время майской прохлады.

Чай с куркумой

Ингредиенты:

  • 3 ч.л. молотой куркумы;
    • 1 ст. л. свежего тертого имбиря;
      • 1 апельсин;
        • 500 мл воды;
          • мед — по вкусу;
            • ломтики лимона для подачи.

              Способ приготовления

              Шаг 1

              Вскипятите воду. Куркуму, имбирь и апельсиновую цедру положите в заварник и залейте кипятком. Дайте настояться чаю около 5 минут.

              Шаг 2

              Подавайте готовый чай с ломтиком лимона. Также можно подсластить медом.

              Чай с жасмином и имбирем

              Ингредиенты:

              • 1 ст. л. листового зеленого чая с жасмином;
                • 70 г замороженных ягод;
                  • 1 палочка корицы;
                    • 1 звездочка бадьяна;
                      • 2 шт. гвоздики;
                        • ломтик имбиря;
                          • ломтик апельсина;
                            • 1л воды.

                              Способ приготовления

                              Шаг 1

                              В заварник насыпьте чай и положите ягоды. Добавьте палочку корицы, бадьян, гвоздику, имбирь и апельсин. 

                              Шаг 2

                              Залейте все кипятком. Дайте настояться в течение 3-4 минут. 

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                              Яблочный чай

                              Ингредиенты:

                              • 2 пакетика зеленого чая;
                                • 2 палочки корицы;
                                  • 3 шт. гвоздики;
                                    • 4 горошины душистого перца;
                                      • 1 стакан яблочного сока;
                                        • 1 зеленое яблоко;
                                          • 500 мл воды;
                                            • кленовый сироп или сахар — по вкусу.

                                              Способ приготовления

                                              Шаг 1

                                              Вскипятите воду. Положите в кастрюлю чай, корицу, гвоздику и душистый перец. Снимите с огня и дайте настояться в течение трех минут.

                                              Шаг 2

                                              Вытяните чайные пакетики и специи. Добавьте яблочный сок и нагрейте.

                                              Шаг 3

                                              Подавайте чай с ломтиками зеленого яблока и можно добавить кленовый сироп или мед, чтобы подсластить.

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                                              Масала-чай

                                              Ингредиенты:

                                              • 8 шт. кардамона;
                                                • 8 шт. гвоздики;
                                                  • 4 черный перец горошком;
                                                    • 2 палочки корицы;
                                                      • небольшой кусочек имбиря;
                                                        • 2 стакана молока;
                                                          • 2 стакана воды;
                                                            • 4 пакетика черного чая;
                                                              • сахар — по вкусу.

                                                                Способ приготовления

                                                                Шаг 1

                                                                Измельчите кардамон, гвоздику и перец.

                                                                Шаг 2

                                                                Высыпьте измельченные специи в кастрюлю с молоком и водой и добавьте корицу и имбирь.

                                                                Шаг 3

                                                                Доведите смесь до кипения, затем снимите с огня.

                                                                Шаг 4

                                                                К молочной смеси со специями бросьте чайные пакетики, накройте крышкой и дайте настояться в течение 10 минут.

                                                                Шаг 5

                                                                Процедите чай в чашки и добавьте по желанию сахар.

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