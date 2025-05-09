Время для теплого чая: 4 простых и ароматных рецепта
Киев • УНН
В майскую прохладу УНН собрал рецепты чаев, которые согреют и поднимут настроение: чай с куркумой, жасмином и имбирем, яблочный чай и масала-чай.
Этот май не очень радует теплом. Поэтому в такую погоду нет ничего лучше, чем выпить чашку ароматного горячего чая. УНН собрал четыре рецепта чая, которые не только согреют, но и поднимут настроение.
Детали
Пряные, цитрусовые, цветочные, фруктовые — каждый из этих чаев немного согреет вас во время майской прохлады.
Чай с куркумой
Ингредиенты:
- 3 ч.л. молотой куркумы;
- 1 ст. л. свежего тертого имбиря;
- 1 апельсин;
- 500 мл воды;
- мед — по вкусу;
- ломтики лимона для подачи.
Способ приготовления
Шаг 1
Вскипятите воду. Куркуму, имбирь и апельсиновую цедру положите в заварник и залейте кипятком. Дайте настояться чаю около 5 минут.
Шаг 2
Подавайте готовый чай с ломтиком лимона. Также можно подсластить медом.
Чай с жасмином и имбирем
Ингредиенты:
- 1 ст. л. листового зеленого чая с жасмином;
- 70 г замороженных
ягод;
- 1 палочка корицы;
- 1 звездочка бадьяна;
- 2 шт. гвоздики;
- ломтик имбиря;
- ломтик апельсина;
- 1л воды.
Способ приготовления
Шаг 1
В заварник насыпьте чай и положите ягоды. Добавьте палочку корицы, бадьян, гвоздику, имбирь и апельсин.
Шаг 2
Залейте все кипятком. Дайте настояться в течение 3-4 минут.
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Яблочный чай
Ингредиенты:
- 2 пакетика зеленого чая;
- 2 палочки корицы;
- 3 шт. гвоздики;
- 4 горошины душистого перца;
- 1 стакан яблочного сока;
- 1 зеленое яблоко;
- 500 мл воды;
- кленовый сироп или сахар — по вкусу.
Способ приготовления
Шаг 1
Вскипятите воду. Положите в кастрюлю чай, корицу, гвоздику и душистый перец. Снимите с огня и дайте настояться в течение трех минут.
Шаг 2
Вытяните чайные пакетики и специи. Добавьте яблочный сок и нагрейте.
Шаг 3
Подавайте чай с ломтиками зеленого яблока и можно добавить кленовый сироп или мед, чтобы подсластить.
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Масала-чай
Ингредиенты:
- 8 шт. кардамона;
- 8 шт. гвоздики;
- 4 черный перец горошком;
- 2 палочки корицы;
- небольшой кусочек имбиря;
- 2 стакана молока;
- 2 стакана воды;
- 4 пакетика черного чая;
- сахар — по вкусу.
Способ приготовления
Шаг 1
Измельчите кардамон, гвоздику и перец.
Шаг 2
Высыпьте измельченные специи в кастрюлю с молоком и водой и добавьте корицу и имбирь.
Шаг 3
Доведите смесь до кипения, затем снимите с огня.
Шаг 4
К молочной смеси со специями бросьте чайные пакетики, накройте крышкой и дайте настояться в течение 10 минут.
Шаг 5
Процедите чай в чашки и добавьте по желанию сахар.
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