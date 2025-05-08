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5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

Киев • УНН

 • 4788 просмотра

В статье представлено пять проверенных рецептов мюсли-батончиков, которые легко приготовить дома из доступных ингредиентов. Рецепты включают разнообразные вкусы и питательные составы.

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

Домашние энергетические батончики — это не только вкусный перекус, но и полезная альтернатива магазинным снекам. Они не содержат лишних консервантов, а главное — их можно приготовить из простых ингредиентов, которые есть у каждого дома.

УНН сделал подборку пяти проверенных рецептов мюсли-батончиков на любой вкус. 

Батончики-мюсли с арахисовой пастой 

Ингредиенты:

  • 1 стакан арахисовой пасты;
    • ⅔ стакана меда;
      • 1 чайная ложка ванильного экстракта;
        • ½ ч.л. соли;
          • 2½ стакана овсяных хлопьев;
            • ⅓ стакана шоколадной крошки;
              • 3 столовые ложки тыквенных семечек, или измельченного арахиса или кешью.

                Способ приготовления 

                Шаг 1

                Выстелите форму для выпечки размером пергаментной бумагой.

                Шаг 2

                Смешайте арахисовую пасту, мед, ваниль и соль до однородной консистенции.

                Шаг 3

                К смеси добавьте овсянку, шоколадную крошку и тыквенные семечки (или орехи). Хорошо все перемешайте. 

                Шаг 4

                На предварительно подготовленный пергамент выложите готовую массу и накройте другим листом пергаментной бумаги. Хорошо все распределите с помощью дна стакана или другого твердого предмета.

                Шаг 5

                Поставьте форму в холодильник минимум на 1 час, затем нарежьте на батончики.

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                Батончики с клубникой и овсянкой

                Ингредиенты:

                • 1/2 стакана молока;
                  • 2 больших яйца;
                    • 1/4 стакана яблочного пюре;
                      • 1 столовая ложка ванильного экстракта;
                        • 1 столовая ложка семян чиа;
                          • 1 столовая ложка лимонной цедры;
                            • 1 чайная ложка разрыхлителя;
                              • соль - по вкусу;
                                • 2 1/2 стакана овсяных хлопьев;
                                  • 2 стакана нарезанной клубники;
                                    • 3 столовые ложки клубничного джема.

                                      Способ приготовления 

                                      Шаг 1

                                      Разогрейте духовку до 200°C. Слегка смажьте противень маслом. 

                                      Шаг 2

                                      Соедините молоко, яйца, яблочное пюре, ваниль, семена чиа, цедру лимона, разрыхлитель и соль до однородной массы.

                                      Шаг 3

                                      В готовую смесь добавьте овсянку и клубнику и перемешайте. Далее переложите часть массы в форму для выпекания и распределите ровным слоем. 

                                      Шаг 4

                                      Поверх овсяной смеси выложите варенье, а сверху выложите остатки смеси из овсянки. 

                                      Шаг 5

                                      Поставьте будущие батончики в духовку и выпекайте, пока корочка не станет золотисто-коричневой сверху, около 35 минут. Далее дайте массе остыть в форме на решетке в течение 5 минут перед тем, как нарезать на батончики.

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                                      Миндально-медовые батончики

                                      Ингредиенты:

                                      • 1 стакан овсяных хлопьев;
                                        • ¼ стакана измельченного миндаля;
                                          • ¼ стакана семян подсолнечника;
                                            • 1 столовая ложка семян льна:
                                              • 1 столовая ложка кунжута;
                                                • 1 чашка цельнозерновых воздушных хлопьев без сахара;
                                                  • ⅓ стакана сушеной смородины;
                                                    • ⅓ стакана рубленой кураги;
                                                      • ⅓ стакана измельченных изюминок;
                                                        • ¼ стакана сливочного масла;
                                                          • ¼ стакана меда;
                                                            • ½ чайной ложки ванильного экстракта;
                                                              • ⅛ чайной ложки соли.

                                                                Способ приготовления 

                                                                Шаг 1

                                                                Разогрейте духовку до 180°C. 

                                                                Шаг 2

                                                                Распределите овсянку, миндаль, семена подсолнечника, льна и кунжута на большом противне с бортиками и поставьте выпекаться, около 10 минут. 

                                                                Шаг 3

                                                                Переложите готовую ореховую смесь в большую миску. Добавьте воздушные хлопья, смородину, курагу, изюм и перемешайте.

                                                                Шаг 4

                                                                Смешайте сливочное масло, мед, ваниль и соль в небольшой кастрюле и поставьте на огонь. Готовьте смесь на среднем огне в течение 2-5 минут, пока не будут появляться пузырьки. 

                                                                Шаг 5

                                                                После этого смесь добавьте к сухим ингредиентам и хорошо перемешайте ложкой или лопаткой. Переложите смесь в предварительно смазанную маслом форму для выпечки и распределите равномерным слоем. Когда смесь остынет — разрежьте на 8 батончиков. 

                                                                Як приготувати пастилу вдома: 3 смачних рецепта 06.05.25, 13:17 • 9542 просмотра

                                                                Батончики из злаков с белым шоколадом

                                                                Ингредиенты:

                                                                • 4 чашки маленьких зефирок;
                                                                  • 1-1/3 стакана дробсов белого шоколада;
                                                                    • 1/4 стакана сливочного масла;
                                                                      • 6 стаканов воздушного риса.

                                                                        Способ приготовления 

                                                                        Шаг 1

                                                                        Смешайте зефир, дропсы и сливочное масло и поставьте готовиться на водяную баню. Готовьте и постоянно помешивая пока ингредиенты не расплавятся до однородной смеси. Далее снимите с водяной бани и добавьте воздушный рис. Хорошо все перемешайте.

                                                                        Шаг 2

                                                                        Переложите смесь в форму и хорошо ее распределите. Подождите, когда все застынет и порежьте на батончики.

                                                                        Полезные десерты без сахара: вкусные альтернативы для здорового питания19.03.25, 07:20 • 140548 просмотров

                                                                        Батончики из рисовых хлопьев

                                                                        Ингредиенты:

                                                                        • 2-1/2 стакана рисовых хлопьев;
                                                                          • 2 стакана овсянки;
                                                                            • 1/4 стакана поджаренных зародышей пшеницы;
                                                                              • 1 стакан кукурузного сиропа;
                                                                                • 1 стакан арахисовой пасты;
                                                                                  • 1/2 стакана сахара;
                                                                                    • 1 чайная ложка ванильного экстракта.

                                                                                      Способ приготовления 

                                                                                      Шаг 1

                                                                                      Смешайте хлопья, овес и зародыши пшеницы. Далее в отдельной кастрюле соедините кукурузный сироп, арахисовую пасту и сахар. И поставьте готовиться на среднем огне. Когда арахисовая паста растает — снимите с огня и добавьте ваниль. После этого соедините со смесью хлопьев и хорошо перемешайте.

                                                                                      Шаг 2

                                                                                      Переложите в смесь в смазанную маслом форму и хорошо ее распределите. Когда масса застынет — нарежьте на батончики.

                                                                                      14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью10.03.25, 11:54 • 141945 просмотров

                                                                                      Алина Волянская

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