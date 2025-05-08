5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

Домашние энергетические батончики — это не только вкусный перекус, но и полезная альтернатива магазинным снекам. Они не содержат лишних консервантов, а главное — их можно приготовить из простых ингредиентов, которые есть у каждого дома.

УНН сделал подборку пяти проверенных рецептов мюсли-батончиков на любой вкус.

Батончики-мюсли с арахисовой пастой

Ингредиенты:

1 стакан арахисовой пасты;

⅔ стакана меда;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

½ ч.л. соли;

2½ стакана овсяных хлопьев;

⅓ стакана шоколадной крошки;

3 столовые ложки тыквенных семечек, или измельченного арахиса или кешью.

Способ приготовления

Шаг 1

Выстелите форму для выпечки размером пергаментной бумагой.

Шаг 2

Смешайте арахисовую пасту, мед, ваниль и соль до однородной консистенции.

Шаг 3

К смеси добавьте овсянку, шоколадную крошку и тыквенные семечки (или орехи). Хорошо все перемешайте.

Шаг 4

На предварительно подготовленный пергамент выложите готовую массу и накройте другим листом пергаментной бумаги. Хорошо все распределите с помощью дна стакана или другого твердого предмета.

Шаг 5

Поставьте форму в холодильник минимум на 1 час, затем нарежьте на батончики.

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Батончики с клубникой и овсянкой

Ингредиенты:

1/2 стакана молока;

2 больших яйца;

1/4 стакана яблочного пюре;

1 столовая ложка ванильного экстракта;

1 столовая ложка семян чиа;

1 столовая ложка лимонной цедры;

1 чайная ложка разрыхлителя;

соль - по вкусу;

2 1/2 стакана овсяных хлопьев;

2 стакана нарезанной клубники;

3 столовые ложки клубничного джема.

Способ приготовления

Шаг 1

Разогрейте духовку до 200°C. Слегка смажьте противень маслом.

Шаг 2

Соедините молоко, яйца, яблочное пюре, ваниль, семена чиа, цедру лимона, разрыхлитель и соль до однородной массы.

Шаг 3

В готовую смесь добавьте овсянку и клубнику и перемешайте. Далее переложите часть массы в форму для выпекания и распределите ровным слоем.

Шаг 4

Поверх овсяной смеси выложите варенье, а сверху выложите остатки смеси из овсянки.

Шаг 5

Поставьте будущие батончики в духовку и выпекайте, пока корочка не станет золотисто-коричневой сверху, около 35 минут. Далее дайте массе остыть в форме на решетке в течение 5 минут перед тем, как нарезать на батончики.

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Миндально-медовые батончики

Ингредиенты:

1 стакан овсяных хлопьев;

¼ стакана измельченного миндаля;

¼ стакана семян подсолнечника;

1 столовая ложка семян льна:

1 столовая ложка кунжута;

1 чашка цельнозерновых воздушных хлопьев без сахара;

⅓ стакана сушеной смородины;

⅓ стакана рубленой кураги;

⅓ стакана измельченных изюминок;

¼ стакана сливочного масла;

¼ стакана меда;

½ чайной ложки ванильного экстракта;

⅛ чайной ложки соли.

Способ приготовления

Шаг 1

Разогрейте духовку до 180°C.

Шаг 2

Распределите овсянку, миндаль, семена подсолнечника, льна и кунжута на большом противне с бортиками и поставьте выпекаться, около 10 минут.

Шаг 3

Переложите готовую ореховую смесь в большую миску. Добавьте воздушные хлопья, смородину, курагу, изюм и перемешайте.

Шаг 4

Смешайте сливочное масло, мед, ваниль и соль в небольшой кастрюле и поставьте на огонь. Готовьте смесь на среднем огне в течение 2-5 минут, пока не будут появляться пузырьки.

Шаг 5

После этого смесь добавьте к сухим ингредиентам и хорошо перемешайте ложкой или лопаткой. Переложите смесь в предварительно смазанную маслом форму для выпечки и распределите равномерным слоем. Когда смесь остынет — разрежьте на 8 батончиков.

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Батончики из злаков с белым шоколадом

Ингредиенты:

4 чашки маленьких зефирок;

1-1/3 стакана дробсов белого шоколада;

1/4 стакана сливочного масла;

6 стаканов воздушного риса.

Способ приготовления

Шаг 1

Смешайте зефир, дропсы и сливочное масло и поставьте готовиться на водяную баню. Готовьте и постоянно помешивая пока ингредиенты не расплавятся до однородной смеси. Далее снимите с водяной бани и добавьте воздушный рис. Хорошо все перемешайте.

Шаг 2

Переложите смесь в форму и хорошо ее распределите. Подождите, когда все застынет и порежьте на батончики.

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Батончики из рисовых хлопьев

Ингредиенты:

2-1/2 стакана рисовых хлопьев;

2 стакана овсянки;

1/4 стакана поджаренных зародышей пшеницы;

1 стакан кукурузного сиропа;

1 стакан арахисовой пасты;

1/2 стакана сахара;

1 чайная ложка ванильного экстракта.

Способ приготовления

Шаг 1

Смешайте хлопья, овес и зародыши пшеницы. Далее в отдельной кастрюле соедините кукурузный сироп, арахисовую пасту и сахар. И поставьте готовиться на среднем огне. Когда арахисовая паста растает — снимите с огня и добавьте ваниль. После этого соедините со смесью хлопьев и хорошо перемешайте.

Шаг 2

Переложите в смесь в смазанную маслом форму и хорошо ее распределите. Когда масса застынет — нарежьте на батончики.

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