5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно
Киев • УНН
В статье представлено пять проверенных рецептов мюсли-батончиков, которые легко приготовить дома из доступных ингредиентов. Рецепты включают разнообразные вкусы и питательные составы.
Домашние энергетические батончики — это не только вкусный перекус, но и полезная альтернатива магазинным снекам. Они не содержат лишних консервантов, а главное — их можно приготовить из простых ингредиентов, которые есть у каждого дома.
УНН сделал подборку пяти проверенных рецептов мюсли-батончиков на любой вкус.
Батончики-мюсли с арахисовой пастой
Ингредиенты:
- 1 стакан арахисовой пасты;
- ⅔ стакана меда;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- ½ ч.л. соли;
- 2½ стакана овсяных хлопьев;
- ⅓ стакана шоколадной крошки;
- 3 столовые ложки тыквенных семечек, или измельченного арахиса или кешью.
Способ приготовления
Шаг 1
Выстелите форму для выпечки размером пергаментной бумагой.
Шаг 2
Смешайте арахисовую пасту, мед, ваниль и соль до однородной консистенции.
Шаг 3
К смеси добавьте овсянку, шоколадную крошку и тыквенные семечки (или орехи). Хорошо все перемешайте.
Шаг 4
На предварительно подготовленный пергамент выложите готовую массу и накройте другим листом пергаментной бумаги. Хорошо все распределите с помощью дна стакана или другого твердого предмета.
Шаг 5
Поставьте форму в холодильник минимум на 1 час, затем нарежьте на батончики.
Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки07.05.25, 16:29 • 45743 просмотра
Батончики с клубникой и овсянкой
Ингредиенты:
- 1/2 стакана молока;
- 2 больших яйца;
- 1/4 стакана яблочного пюре;
- 1 столовая ложка ванильного экстракта;
- 1 столовая ложка семян чиа;
- 1 столовая ложка лимонной цедры;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- соль - по вкусу;
- 2 1/2 стакана овсяных хлопьев;
- 2 стакана нарезанной клубники;
- 3 столовые ложки клубничного джема.
Способ приготовления
Шаг 1
Разогрейте духовку до 200°C. Слегка смажьте противень маслом.
Шаг 2
Соедините молоко, яйца, яблочное пюре, ваниль, семена чиа, цедру лимона, разрыхлитель и соль до однородной массы.
Шаг 3
В готовую смесь добавьте овсянку и клубнику и перемешайте. Далее переложите часть массы в форму для выпекания и распределите ровным слоем.
Шаг 4
Поверх овсяной смеси выложите варенье, а сверху выложите остатки смеси из овсянки.
Шаг 5
Поставьте будущие батончики в духовку и выпекайте, пока корочка не станет золотисто-коричневой сверху, около 35 минут. Далее дайте массе остыть в форме на решетке в течение 5 минут перед тем, как нарезать на батончики.
Что приготовить из творожного сыра: вкусные идеи на каждый день05.05.25, 20:34 • 10079 просмотров
Миндально-медовые батончики
Ингредиенты:
- 1 стакан овсяных хлопьев;
- ¼ стакана измельченного миндаля;
- ¼ стакана семян подсолнечника;
- 1 столовая ложка семян льна:
- 1 столовая ложка кунжута;
- 1 чашка цельнозерновых воздушных хлопьев без сахара;
- ⅓ стакана сушеной смородины;
- ⅓ стакана рубленой кураги;
- ⅓ стакана измельченных изюминок;
- ¼ стакана сливочного масла;
- ¼ стакана меда;
- ½ чайной ложки ванильного экстракта;
- ⅛ чайной ложки соли.
Способ приготовления
Шаг 1
Разогрейте духовку до 180°C.
Шаг 2
Распределите овсянку, миндаль, семена подсолнечника, льна и кунжута на большом противне с бортиками и поставьте выпекаться, около 10 минут.
Шаг 3
Переложите готовую ореховую смесь в большую миску. Добавьте воздушные хлопья, смородину, курагу, изюм и перемешайте.
Шаг 4
Смешайте сливочное масло, мед, ваниль и соль в небольшой кастрюле и поставьте на огонь. Готовьте смесь на среднем огне в течение 2-5 минут, пока не будут появляться пузырьки.
Шаг 5
После этого смесь добавьте к сухим ингредиентам и хорошо перемешайте ложкой или лопаткой. Переложите смесь в предварительно смазанную маслом форму для выпечки и распределите равномерным слоем. Когда смесь остынет — разрежьте на 8 батончиков.
Як приготувати пастилу вдома: 3 смачних рецепта 06.05.25, 13:17 • 9542 просмотра
Батончики из злаков с белым шоколадом
Ингредиенты:
- 4 чашки маленьких зефирок;
- 1-1/3 стакана дробсов белого шоколада;
- 1/4 стакана сливочного масла;
- 6 стаканов воздушного риса.
Способ приготовления
Шаг 1
Смешайте зефир, дропсы и сливочное масло и поставьте готовиться на водяную баню. Готовьте и постоянно помешивая пока ингредиенты не расплавятся до однородной смеси. Далее снимите с водяной бани и добавьте воздушный рис. Хорошо все перемешайте.
Шаг 2
Переложите смесь в форму и хорошо ее распределите. Подождите, когда все застынет и порежьте на батончики.
Полезные десерты без сахара: вкусные альтернативы для здорового питания19.03.25, 07:20 • 140548 просмотров
Батончики из рисовых хлопьев
Ингредиенты:
- 2-1/2 стакана рисовых хлопьев;
- 2 стакана овсянки;
- 1/4 стакана поджаренных зародышей пшеницы;
- 1 стакан кукурузного сиропа;
- 1 стакан арахисовой пасты;
- 1/2 стакана сахара;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта.
Способ приготовления
Шаг 1
Смешайте хлопья, овес и зародыши пшеницы. Далее в отдельной кастрюле соедините кукурузный сироп, арахисовую пасту и сахар. И поставьте готовиться на среднем огне. Когда арахисовая паста растает — снимите с огня и добавьте ваниль. После этого соедините со смесью хлопьев и хорошо перемешайте.
Шаг 2
Переложите в смесь в смазанную маслом форму и хорошо ее распределите. Когда масса застынет — нарежьте на батончики.
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью10.03.25, 11:54 • 141945 просмотров