14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

Сегодня на полках магазинов можно найти множество продуктов, которые на первый взгляд кажутся идеальными для правильного питания. Однако не все из них действительно так полезны, как об этом пишут на этикетках. Бренды часто используют маркетинговые стратегии, чтобы создать иллюзию "пользы", даже если продукт может содержать вредные ингредиенты. УНН рассмотрел 14 популярных продуктов "для правильного питания", которые на самом деле могут скрывать больше опасных компонентов, чем вы думаете.

Гранола и мюсли

Многие ошибочно считают гранолу и мюсли часто полезными завтраками, однако очень часто именно в таких продуктах содержится большое количество сахара. Например, некоторые популярные бренды добавляют сахар и искусственные подсластители, что значительно снижает полезность этих продуктов.

Чтобы не вредить своему здоровью и иметь действительно полезный и питательный завтрак — лучше готовить гранолу дома, добавляя овсяные хлопья, орехи и сухофрукты, вместо сладких магазинных вариантов.

Ароматизированные йогурты

Несмотря на то, что йогурт может быть полезным для здоровья, ароматизированные йогурты часто содержат значительное количество добавленного сахара. Например, если взять обычный йогурт со вкусом клубники — он имеет 12 граммов сахара на 150 г. Так что лучше взять обычный йогурт без наполнителей и добавить к нему свежие фрукты.

Протеиновые батончики

Протеиновые продукты, особенно протеиновые батончики, могут содержать много сахара и искусственных добавок. Такие продукты обычно ориентированы на людей, которые активно занимаются спортом, но для большинства из нас они не являются необходимыми.

Если вам нужен дополнительный белок, лучше выбирать натуральные источники, такие как яйца, рыба или бобы.

Спортивные и энергетические напитки

Спортивные и энергетические напитки часто содержат много добавленного сахара, искусственных красителей и стимуляторов, таких как кофеин. Они могут быть полезными только для спортсменов после интенсивных тренировок, но для обычных людей они не являются необходимыми. Например, некоторые энергетические напитки могут содержать до 34 граммов сахара на порцию.

Безглютеновые продукты

Для людей с целиакией безглютеновые продукты могут быть жизненно необходимыми, однако они не всегда являются более полезными, чем продукты, содержащие глютен. Безглютеновые снеки могут быть такими же калорийными и содержать столько же сахара и нездоровых жиров, как и обычные продукты.

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Продукты со сниженным содержанием жира

Продукты с маркировкой "с низким содержанием жира" не всегда являются здоровыми. Чтобы компенсировать потерю вкуса, производители часто добавляют сахар. Кроме того, обезжиренные продукты могут не обеспечивать чувство сытости, что может привести к перееданию.

А если говорить о, например, обезжиренном твороге, то фактически от него пользы не будет никакой, вы лишь утолите голод. Все из-за того, что без жиров белок не усваивается и даже может принести лишь вред.

Сухие завтраки

Многие сухие завтраки, даже те, что позиционируются как здоровые, содержат высокий уровень сахара и мало питательных веществ. Например, некоторые хлопья могут содержать до 12 граммов сахара на порцию. Высокое содержание сахара может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы уменьшить потребление сахара, выбирайте завтраки с низким содержанием сахара и богатыми клетчаткой, или готовьте завтрак самостоятельно, добавляя натуральные ингредиенты, такие как фрукты и орехи.

Растительные масла

Масла, богатые омега-6 жирами, такие как соевое или кукурузное масло, могут быть вредными для здоровья, если их употреблять в чрезмерных количествах. Вместо этого лучше выбирать продукты с высоким содержанием омега-3, например, льняное масло или жирную рыбу.

Готовые смузи

Готовые смузи, особенно те, что продаются в магазинах или кафе, могут содержать много сахара и калорий. Они часто включают замороженный йогурт или другие сладкие добавки. Если хотите пить смузи, лучше готовить их дома из натуральных ингредиентов.

Диетическая газированная вода

Диетическая газированная вода не содержит сахара и калорий, но исследования показывают, что она может приводить к метаболическим проблемам, таким как увеличение жира на животе и повышение уровня сахара в крови.

Растительные мясные заменители

Некоторые веганские мясные продукты могут содержать ультраобработанные ингредиенты, что делает их менее полезными, чем натуральные продукты, такие как бобы или грибы. Вместо этого, приготовьте растительное "мясо" дома из натуральных ингредиентов, таких как черная фасоль или рис.

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Молочные продукты на растительной основе

Растительное молоко может быть хорошей альтернативой для людей, которые не переносят лактозу, но некоторые виды содержат добавленный сахар для улучшения вкуса. Перед покупкой стоит обращать внимание на состав, чтобы избежать дополнительных сахаров.

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Хлебцы из риса или кукурузы

Хотя хлебцы часто рекламируются как легкий и здоровый перекус, многие из них содержат высокое количество соли, сахара и мало полезных нутриентов. Например, порция хлебцев может содержать более 200 калорий, что может быть значительным для такого легкого перекуса. Более того, многие хлебцы изготавливаются из очищенных злаков, что лишает их необходимых волокон и минералов. Лучше выбирать хлебцы из цельного зерна, с меньшим количеством добавок, или заменять их на овощи и другие полезные закуски.

Овощные чипсы

Многие бренды продают овощные чипсы, подавая их как здоровый перекус, однако они часто содержат значительное количество масла, соли и искусственных ароматизаторов. Кроме того, их изготовление может включать жарку, что снижает полезность этого продукта. Лучше готовить овощные чипсы дома, используя минимум масла и специй.