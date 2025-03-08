Министерство здравоохранения опровергло семь мифов о питании, унаследованных с советских времен

Президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Министерства здравоохранения Украины Олег Швец опроверг семь самых популярных мифов, которые до сих пор сопровождают тему питания и унаследованы с времен СССР, передает УНН.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что наука о питании стремительно развивается вместе с другими медицинскими науками. Многие представления и утверждения прошлого века подвергаются критике или безвозвратно опровергнуты и забыты. Но, несмотря на доступность научных данных, продолжают распространяться псевдонаучные, субъективные и предвзятые утверждения о питании, еде, питательных веществах. И это происходит на всех уровнях: от академического до "бьютиблогерского".

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МИФ №1

Горячие супы способствуют лучшему пищеварению и являются обязательными в ежедневном меню.

ПРАВДА

Первые блюда полезны благодаря содержанию полезных ингредиентов и их количеству - больше овощей, меньше насыщенных жиров и соли. В то же время убедительных научных данных о решающем влиянии супа на физиологию пищеварения нет. Недостаточно обоснованы и утверждения, что отсутствие первых блюд в ежедневном меню может увеличивать риск заболеваний желудочно-кишечного тракта.

МИФ №2

Еду нельзя запивать водой или другими напитками.

ПРАВДА

Желудочная секреция адаптируется к пище, которую мы потребляем. Количество соляной кислоты и ферментов изменяется в зависимости от консистенции пищи.

Запивать или не запивать еду - дело индивидуальной привычки и предпочтений. Это не влияет на физиологию пищеварения. Напротив, питье во время еды может влиять на более медленное насыщение и уменьшение количества съеденного. Это может пригодиться людям, которые пытаются избавиться от лишних килограммов.

МИФ №3

Острые и кислые блюда опасны и могут вызвать гастрит и язву.

ПРАВДА

Высокая кислотность желудочного сока является нормой. Кислота нейтрализует опасные патогены, которые поступают с пищей, и помогает начать процесс пищеварения. Слизистая оболочка желудка надежно защищена от такой кислоты, так что острая и кислая еда не нарушают защиту желудка и не являются причиной возникновения гастрита и язв.

Однако в результате инфицирования бактериями Helicobacter pylori или употребления противовоспалительных препаратов защитная способность слизистой оболочки может уменьшаться. Тогда риск ее воспаления и повреждения возрастает.

МИФ №4

При заболеваниях органов пищеварения нельзя употреблять свежие овощи и фрукты.

ПРАВДА

Наиболее важный питательный компонент растительной пищи - пищевые волокна (клетчатка). Они обеспечивают нужный баланс микробиома кишечника.

В то же время стоит помнить, что клетчатка есть как в сырых, так и в приготовленных растительных продуктах. Так что при остром воспалении целесообразно временно ограничить их потребление, пока симптомы не будут взяты под контроль. Затем - целесообразно вернуть свежие и приготовленные овощи, фрукты и ягоды в ежедневное меню.

МИФ №5

Молоко вредно для взрослых людей, так как они не переносят лактозу.

ПРАВДА

Меньшую продукцию фермента, отвечающего за переваривание лактозы, имеет лишь около 20% взрослых людей.

Но им стоит не исключать молочные продукты из рациона - лишь ограничить порции. Продолжение потребления йогуртов и домашнего сыра, наоборот, способствует улучшению переносимости лактозы.

ВАЖНО! Генетические тесты не выявляют непереносимость лактозы. О ней говорит исключительно появление тошноты, боли, вздутия живота и диареи при потреблении значительного количества продуктов с лактозой.

МИФ №6

Оптимальным является частое дробное питание.

ПРАВДА

Частое питание не исключает потребление избыточного количества пищи и не поможет потерять вес. Оно также не показано при синдроме раздраженного кишечника, так как большее количество приемов пищи вызывает увеличение частоты симптомов. Однако разумно избегать употребления больших порций с избыточной долей жира.

"Частое дробное питание" уместно в случаях мальнутриции (состояния, которое является следствием недостаточного поступления или усвоения питательных веществ).

МИФ №7

Номерные диетические столы (по Певзнеру все еще должны назначаться людям с заболеваниями различных органов и систем).

ПРАВДА

Возможно, сто лет назад ноу-хау Певзнера было своевременным и можно даже предположить - эффективным. Но уже после Второй мировой войны ограничительные диеты были почти полностью исключены из лечебного процесса в странах Западной Европы и Северной Америки.

Диетические столы никогда не исследовались в соответствии с принципами доказательной медицины, не учитывают возможностей современной фармакологической терапии. Они основаны на абсурдных ограничениях и исключениях, и в большинстве случаев люди не соблюдают их.

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