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У МОЗ спростували сім міфів на тему харчування, успадковані з радянських часів

Київ • УНН

 • 20974 перегляди

Президент Асоціації дієтологів України розвінчав поширені міфи про харчування, успадковані з часів СРСР. Експерт пояснив правду про гарячі супи, запивання їжі, гострі страви, молочні продукти та інші харчові стереотипи.

У МОЗ спростували сім міфів на тему харчування, успадковані з радянських часів

Президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоровʼя МОЗ України Олег Швець спростував сім найпопулярніших міфів, які досі супроводжують тему харчування й успадковані з часів срср, передає УНН.

У МОЗ зазначають, що наука про харчування стрімко розвивається разом з іншими медичними науками. Багато уявлень та тверджень минулого століття піддаються критиці або безповоротно спростовані й забуті. Але, попри доступність наукових даних, продовжують поширюватися псевдонаукові, суб'єктивні та упереджені твердження про харчування, їжу, поживні речовини. І це відбувається на всіх рівнях: від академічного до "б’ютіблогерського".

Корисні сніданки для енергії та гарного настрою: 5 смачних рецептів19.02.25, 08:32 • 231287 переглядiв

МІФ №1

Гарячі супи сприяють кращому травленню та є обовяхковоми в щоденному меню.

ПРАВДА

Перші страви корисні завдяки вмісту корисних інгредієнтів та їхній кількості - більше овочів, менше насичених жирів та солі. Водночас переконливих наукових даних про визначальний вплив супу на фізіологію травлення немає. Недостатньо обґрунтовані й твердження, що відсутність перших страв у щоденному меню може збільшувати ризик захворювань шлунково-кишкового тракту

МІФ №2

Їжу не можна запивати водою або іншими напоями.

ПРАВДА

Шлункова секреція адаптується до їжі, яку ми споживаємо. Кількість соляної кислоти й ферментів змінюється залежно від консистенції їжі.

Запивати чи не запивати їжу - справа індивідуальної звички та уподобань. Це не впливає на фізіологію травлення. Натомість пиття під час їди може впливати на повільніше насичення та зменшення кількості зʼїденого. Це може стати у пригоді людям, які намагаються позбутися зайвих кілограмів

МІФ №3

Гострі та кислі страви небезпечні та можуть спричинити гастрит і виразку.

ПРАВДА

Висока кислотність шлункового соку є нормою. Кислота знешкоджує небезпечні патогени, які надходять з їжею, і допомагає розпочати процес травлення. Слизова оболонка шлунка надійно захищена від такої кислоти, тож гостра та кисла їжа не порушують захист шлунка і не є причиною виникнення гастриту та виразок.

Проте внаслідок інфікування бактеріями Helicobacter pylori або вживання протизапальних ліків, захисна спроможність слизової оболонки може зменшуватися. Тоді ризик її запалення та пошкодження зростає.

МІФ №4

При хворобах органів травлення не можна вживати свіжих овочів та фруктів.

ПРАВДА

Найважливіший поживний компонент рослинної їжі - харчові волокна (клітковина). Вони забезпечують потрібний баланс мікробіому кишківника.

Водночас варто памʼятати, що клітковина є як у сирих, так і у приготовлених рослинних продуктах. Тож при гострому запаленні доцільно тимчасово обмежити їхнє споживання, допоки симптоми не будуть взяті під контроль. Потім - доцільно повернути свіжі та приготовані овочі, фрукти та ягоди у щоденне меню.

МІФ №5

Молоко шкідливе для дорослих людей, адже вони не переносять лактозу.

ПРАВДА

Меншу продукцію ферменту, що відповідає за перетравлення лактози має лише близько 20% дорослих людей.

Але їм варто не виключати молочні продукти з раціону - лише обмежити порції. Продовження споживання йогуртів і домашнього сиру навпаки сприяє поліпшенню переносності лактози.

ВАЖЛИВО! Генетичні тести не виявляють непереносність лактози. Про неї говорить виключно поява нудоти, болю, здуття живота і діареї при споживанні значної кількості продуктів із лактозою.

МІФ №6

Оптимальним є часте дробне харчування.

ПРАВДА

Часте харчування не виключає споживання надмірної кількості їжі і не допоможе втратити вагу. Воно також не є показаним при синдромі подразненого кишківника, адже більша кількість прийомів їжі зумовлює зростання частоти симптомів. Проте розумно уникати вживання великих порцій із надмірною часткою жиру.

"Часте дробне харчування" є доречним у випадках мальнутриції (стану, який є наслідком недостатнього надходження або засвоєння харчових речовин)

МІФ №7

Номерні дієтичні столи (за Певзнєром все ще мають призначатися людям із захворюваннями різних органів та систем).

ПРАВДА

Можливо, сто років тому ноу-хау Певзнєра було своєчасним та можна навіть припустити - ефективним. Але вже після Другої світової війни обмежувальні дієти були майже повністю виключені із лікувального процесу у країнах Західної Європи та Північної Америки.

Дієтичні столи ніколи не досліджувалися відповідно до принципів доказової медицини, не враховують можливостей сучасної фармакологічної терапії. Вони засновані на абсурдних обмеженнях та виключеннях і в більшості випадків люди не дотримуються їх.

Секрети збалансованого харчування навесні: що радить нутриціолог07.03.25, 10:52 • 223992 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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