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Секрети збалансованого харчування навесні: що радить нутриціолог

Київ • УНН

 • 223992 перегляди

Експерт розповіла про особливості збалансованого харчування навесні та важливість вітамінів після зими. Надала два корисних рецепти з курячої печінки для підвищення рівня енергії.

Секрети збалансованого харчування навесні: що радить нутриціолог

З приходом весни нашому організму необхідна особлива підтримка, адже після холодного зимового періоду, коли свіжі овочі і фрукти не такі доступні, часто спостерігається дефіцит вітамінів та мікроелементів. Це може вплинути на загальний стан здоров’я, вашу енергію та імунітет. Важливо допомогти організму відновити свої ресурси, щоб почувати себе добре та енергійно.

Як правильно збалансувати раціон, які продукти варто додавати в меню, а також як подбати про достатню кількість вітамінів і мікроелементів у весняний період — УНН розповіла нутриціолог Тетяна Симчук.

Навесні, так само, як і після зими, потрібно організм готувати, давати йому ту саму корисну енергію. Дуже часто взимку не вистачає вітамінів, мікроелементів, тому весною, коли  починається сезон овочів, фруктів, хоч вони ще парникові, але все одно дуже важливо додавати їх у свій раціон

-пояснила нутриціолог.

Втім, як зазначила експерт, споживати більше овочів і фруктів потрібно не лише навесні, а в будь-яку пору року.

"Багато хто призначає додаткові добавки, дехто їх і без призначення вживає, такі особливо як вітамін D. Тому що, як ми знаємо, взимку його практично нереально отримати. Ну і влітку це малоймовірно, але все одно і взимку, і навесні цей вітамін нам необхідний",- зазначила Симчук.

У березні ще немає достатньої кількості свіжих овочів і фруктів, проте нутриціолог радить звернути увагу на ягоди.

Це такі природні, супер-мега круті антиоксиданти, які є доступними. Вони продаються і в замороженому вигляді, ну і скоро їх і свіжими будуть продавати

- сказала експерт.

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А от щодо того як збалансовано харчуватися навесні, експертка радить не обмежувати себе. За її словами, в першу чергу ввжливо надати організму необхідні білки та вуглеводи, а потім додавати продукти, які подобаються.

Що таке збалансоване харчування?

За словами нутриціолога, правильний раціон не змінюється залежно від пори року, але можна урізноманітнювати його сезонними продуктами.

Вуглеводи у нас весь рік ті ж самі, ти їх ніяк не зміниш, тому що вони є в будь-які сезони року. Є різні схеми збалансованої тарілки. Але в чому їх суть? Є така тарілка, яка ділиться на три частини, тобто основну частину займають овочі і фрукти — клітковина, потім 1/4 займають складні вуглеводи, і наступну 1/4 займають білкові продукти. Це в принципі добре, але для більш збалансованого харчування варто додавати ненасичені жири, такі як олії, авокадо, горіхи, оскільки ми часто отримуємо надмір насичених жирів з м’яса і білкових продуктів

- говорить Симчук.

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Також вона порекомендувала додавати зараз більше зелені у свій раціон.

"От зараз починається сезон зелені,  тож 100%  я рекомендую додавати по 5-10 г зелені до своєї тарілки",-наголосила Симчук. 

Крім того, нутриціолог наголосила, що складати свою тарілку необхідно з простих продуктів. 

"Важливо використовувати максимально доступні продукти, не акцентуючи увагу на складних, таких як червона риба. Оселедець і скумбрія також є корисними і доступними варіантами",- підсумувала експерт.

Рецепти від нутриціолога

Один із улюблених швидких і корисних рецептів нутриціолога -  паштет із курячої печінки.

"Його можна використати як на сніданок. До нього можна додати ще якісь овочі, зелень. Так само ягоди, до речі, можна додати і зробити його таким трішки солодкуватим",- пояснила Симчук.

Особливо він корисний для жінок, в яких є, наприклад, анемія. Ось цей паштетик, він допоможе підняти рівень ферктину в крові. Без будь-яких препаратів, без будь-яких добавок. Тим самим він покращить рівень енергії та настрій в цілому

-говорить експерт.

Рецепт паштету

Інгредієнти:

  • 300-400г курячої печінки;
    • 1 морква (середня);
      • 1 цибуля (середня);
        • 1 яблуко (середнє);
          • 30г вершкового масла;
            • сіль+спеції за смаком.

              Спосіб приготування:

              1. Смажимо печінку разом з порізаною цибулею та морквою під кришкою.
                1. За 5 хв до готовності печінки + порізане яблуко та вершкове масло.
                  1. Продовжити смажити ( тушкувати) ще 5-7 хв.
                    1. Трішки охолодити і перебити все блендером.

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                      Також Тетяна Симчук поділилася з УНН смачним рецептом теплого салату з печінки, який варто спробувати приготувати кожному.

                      Рецепт теплого салату

                      Інгредієнти:

                      • куряча печінка - 300 гр;
                        • помідори - 2 ш;
                          • цибуля червона - ½ головки;
                            • перець болгарський - ½ великого перцю;
                              • руккола - скільки хочете;
                                • волоські горіхи - 30 гр;
                                  • петрушка - за смаком;
                                    • сіль, перець, сік лимона - за смаком;
                                      • олія оливкова - 1-2 ст.л.

                                        Спосіб приготування:

                                        1. Сковороду добре розігріваємо.
                                          1. Додаємо трішки олії та обсмажуємо печінку до золотистої скоринки, не більше 10-15 хвилин, за пару хвилин до готовності можна додати соєвий соус - але це не обовʼязково.
                                            1. Усі овочі нарізати, а горіхи подрібнити.
                                              1. Перемішуємо печінку з усіма овочами, зеленню та спеціями.
                                                1. Додаємо горіхи та заправити олією з лимонним соком.
                                                  Аліна Волянська

                                                  Аліна Волянська

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