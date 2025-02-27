Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

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Експерт розповів про основні симптоми нестачі вітамінів в організмі навесні та методи профілактики. Названо ключові продукти, що допоможуть подолати дефіцит вітамінів D, A, E та C.

Недостатня кількість овочів та фруктів в раціоні осінньо-зимового періоду спричиняє навесні гіповітаміноз – дефіцит вітамінів в організмі. Про симптоми та як цьому зарадити, у коментарі УНН розповів лікар-експерт з питань громадського здоров'я, кандидат медичних наук Отто Стойка.

Симптоми гіповітамінозу

Симптоми можуть бути, як кажуть лікарі не специфічні. Тобто може бути загальна втома, кровоточивість ясен. Ці симптоми лікарі називають неспецифічні, тому що втома може бути від багатьох причин і різних хвороб. Кровоточивість ясенців може бути через пародонтоз, а може бути від нестачі вітаміну С. В принципі, це достатньо рідко зустрічається

- сказав Стойка.

Також за його словами, через нестачу жиророзчинних вітамінів - А, Е, D, К може бути ламкість нігтів, волосся, сухість шкіри.

"Може бути знижений імунітет і за рахунок цього люди можуть частіше хворіти на простудні, респіраторні захворювання. Може бути погіршення зору", - зазначив Стойка.

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Яких вітамінів не вистачає у весняний період

Лікар зауважив, що вітаміну D частіше за все не вистачає.

Можливо, вітамінів А, Е, тобто жиророзчинних вітамінів. Вітамін С, це вже більш індивідуально, тому що, наприклад, основне джерело вітамінів - це зелень, овочі, фрукти. У людей може особливо не вистачати вітаміну D, тому що мало сонця взимку, мало відкритого тіла, тому що синтез вітаміну іде через шкіру. Треба на відкритому повітрі бути, хоча б, щоб долоні, лоб були відкриті

- розповів Стойка.

Стойка зазначив, що вітаміни можуть погано засвоюватися, тому потрібно проконсультуватися у лікаря, щоб був нормальний мікробіом кишківника, збалансоване харчування, травлення.

"Ще може бути виведення вітамінів. Тобто, наприклад, людина може приймати препарати з сечогінним ефектом, або сечогінний ефект має їжа, то можуть виводитися вітаміни і їх не вистачатиме.

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Поради для боротьби з гіповітамінозом

Зазвичай в цей період люди недостатньо споживають овочів і фруктів. Потрібно більше приділяти увагу збалансованому та різноманітному харчуванню, де достатня кількість овочів і фруктів. Це приблизно 300-400 грамів овочів і зелені й трошки менше фруктів. Бажано свіжих

- розповів Стойка.

Лікар пояснив, що можна комбінувати свіжу зелень з вареними овочами.

"В сирих овочів більше вітамінів, але вони гірше засвоюються. Тому потрібно комбінувати методи приготування, вживати різних овочів, фрукти. Все має бути збалансовано. Вітаміни жиророзчинні - це більше тваринні жири, вершкове масло, наприклад, там теж вітамін D є у невеликій кількості. Водорозчинні вітаміни групи B і С знаходяться в овочах і фруктах і зелені", - сказав Стойка.

Окрім того, продукти багаті на вітамін D - це яйця зварені на м’яко, жирна морська риба: оселедець, скумбрія.

Головні правила здорового харчування та що таке психологічна орторексія – відповідь дієтолога04.06.23, 07:53 • 1078664 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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