Головні правила здорового харчування та що таке психологічна орторексія – відповідь дієтолога

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«Збалансоване харчування полягає в режимі харчування, тобто мають бути проміжки між прийомами їжі. Для середньостатистичної людини підходить триразове харчування, можливе також чотирьох разове. Кожен прийом їжі має бути комбінований, тобто містити білок, вуглеводи і корисний жир у вигляді мононенасичених і поліненасичених жирних кислот та достатню кількість вітамінів», - розповіла Соколова.

За її словами, також є технічні принципи – це достатня тривалість прийому їжі, яка складає не менше 15 хв. Оскільки потрібно ретельно та не поспішаючи пережовувати їжу.

Соколова розповіла, що мононенасичені і поліненасичені жирні кислоти знаходяться в горіхах, насінні, жирних сортах морської риби, оливках, оливковій олії.

«Повільні вуглеводи обов’язково мають бути в раціоні, тому що це основне джерело енергії для клітини. До корисних вуглеводів відносяться цільнозернові крупи, не пластівці, а соме цільне зерно. Також це цільнозерновий хліб, макарони твердих сортів та крохмалисті овочі», - зазначила Соколова.

Також вона наголосила, що різка відмова, обмеження вживання солодощів, або, так би мовити їжі для радощів, може спровокувати порушення харчової поведінки.

«Доречі, одним з порушень харчової поведінки є психологічна орторексія – це занадто сильний акцент на здоровому харчуванні. Тобто це вже вивели в діагноз порушення харчової поведінки. Тому їжа для радості, або солодощі, можуть залишатися в раціоні на додачу до основного збалансованого прийому їжі у вигляді десерту», - розповіла Соколова.

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Окрім того, вона розповіла чи можна вживати фрукти та ягоди при здоровому харчуванні.

«Є різний глікемічний індекс у фруктів та ягід. Якщо є ожиріння, надмірна маса тіла, то бажано відмовитися від надмірної кількості фруктів з високим індексом до яких відноситься: банан, хурма, черешня, виноград. Інші фрукти можуть знаходитися в раціоні, як і з високим глікемічним індексом, просто не в надмірній кількості. Полуниця, малина, ожина, смородина, лохина тощо – це все чудове джерело клітковини, вітамінів, водночас з низьким глікемічним індексом», - сказала Соколова.

Соколова зазначила, що немає загальноприйнятої та єдиної норми вживання об’єму добової води для всіх.

«Але в середньому, для орієнтира прийнято 30 мілілітрів на кілограм маси тіла. І тут примітка не більше ніж 3,5 літри на добу. Але є також індивідуальні рекомендації, якщо є серцева недостатність, набряки, вагітність тощо», - зазначила Соколова.