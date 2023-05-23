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SPF та термальна вода: дерматолог розповіла про догляд за шкірою влітку

SPF та термальна вода: дерматолог розповіла про догляд за шкірою влітку

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Влітку найважливішим у догляді за шкірою є профілактика фотоушкоджень та фотостаріння шкіри. Також важливо правильно підбирати сонцезахисні креми з врахуванням типу шкіри. Про це журналісту УНН повідомила дерматолог Аліна Мантула.

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«На сам перед найважливішим моментом є профілактика фотоушкоджень та фотостаріння шкіри. Для цього нам потрібно підібрати фотозахисний крем з певним фактором фотозахисту відповідно до фототипу. До підбору фотозахисних кремів треба підходи дуже серйозно з врахуванням типу шкіри. Наприклад, для жирного типу шкіри креми повинні бути більш легкі, не щільні, це форма емульсії, лосьйонів, тому що неправильний підібраний фотозахисний крем може сприяти активності сальної залози, утворюванню комедонів та появи запальних елементів на шкірі обличчя», - розповіла Мантула.

Окрім того, якщо людина знаходиться на сонці потрібно додатково використовувати капелюхи тощо.

«Варто не перебувати на активному сонці, тому що тільки фотозахист у вигляді крему 100% не допоможе. Також потрібно приділяти увагу фотопошкодженню губ та користуватися певними сонцезахисними помадами», - сказала Мантула.

За її словами, щоденні доглядові засоби для вмивання у людей, які мають шкіру схильну до активності сальної залози, у літній період часу повинні бути також спрямовані більше на цю докорекцію.

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«Тому що взимку сальні залози суто фізіологічно можуть бути не такими активними, як влітку, коли ми починаємо пітніти», - сказала Мантула.

Вона зазначила, що можна додати до щоденного користування термальну воду, яка буде зменшувати активність сальних залоз і мати протизапальну дію.

«Також термальна вода дуже корисна для тих людей влітку, які мають схильність до судинного компонента, почервоніння на обличчі, активізування куперозу. Таким людям теж обов’язково треба користувалися фотозахисними кремами»,- розповіла Мантула.

Дерматолог зауважила, що креми для щоденного догляду, зокрема, зволожуючі, мають мати не щільну текстуру, вони повинні швидко поглинатися шкірою, не створювати певну плівку.

«Такі ж характеристики повинен мати BB-крем, СС-крем, загалом тональні засоби. Вони мають бути легкими, тому що влітку – це теж може сприяти активності сальних залоз та утворенню комедонів», - додала дерматолог.

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