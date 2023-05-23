SPF и термальная вода: дерматолог рассказала об уходе за кожей летом

Цитата

«На сам перед важнейшим моментом является профилактика фотоповреждений и фотостарения кожи. Для этого нам нужно подобрать фотозащитный крем с определенным фактором фотозащиты в соответствии с фототипом. К подбору фотозащитных кремов надо подходить очень серьезно с учетом типа кожи. Например, для жирного типа кожи кремы должны быть более легкие, не плотные, это форма эмульсии, лосьонов, потому что неправильно подобранный фотозащитный крем может способствовать активности сальной железы, образованию комедонов и появлению воспалительных элементов на коже лица», - рассказала Мантула.

Кроме того, если человек находится на солнце нужно дополнительно использовать шляпы и тому подобное.

«Лучше не находиться на активном солнце, потому что только фотозащита в виде крема 100% не поможет. Также нужно уделять внимание фотоповреждению губ и пользоваться определенными солнцезащитными помадами», - сказала Мантула.

По ее словам, ежедневные уходовые средства для умывания у людей, с кожей склонной к активности сальной железы, в летний период времени должны быть также направлены больше на эту докоррекцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лето-2023: климатолог рассказала, когда ожидать самую жаркую погоду

«Потому что зимой сальные железы чисто физиологически могут быть не такими активными, как летом, когда мы начинаем потеть», - сказала Мантула.

Она отметила, что можно добавить к ежедневному пользованию термальную воду, которая будет уменьшать активность сальных желез и оказывать противовоспалительное действие.

«Также термальная вода очень полезна для тех людей летом, которые имеют склонность к сосудистому компоненту, покраснениям на лице, активизации купероза. Таким людям тоже обязательно надо пользоваться фотозащитными кремами», - рассказала Мантула.

Дерматолог заметила, что кремы для ежедневного ухода, в частности, увлажняющие, должны иметь не плотную текстуру, они должны быстро впитываться кожей, не создавать определенную пленку.

«Такие же характеристики должен иметь BB-крем, СС-крем, в общем тональные средства. Они должны быть легкими, потому что летом – это тоже может способствовать активности сальных желез и образованию комедонов», - добавила дерматолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасти сон и покой: сомнолог дала советы, как уберечь сон и здоровье условиях ночных атак врага