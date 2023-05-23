SPF и термальная вода: дерматолог рассказала об уходе за кожей летом

ukru
13 марта, 19:26 • 46620 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104147 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107346 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107539 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101566 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94674 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110190 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131345 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171013 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202150 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 40486 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 35527 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 21298 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 44587 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 23213 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171011 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202148 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143965 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150485 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186976 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 65154 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103610 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120627 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156328 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163204 просмотра
Актуальное
SPF и термальная вода: дерматолог рассказала об уходе за кожей летом

SPF и термальная вода: дерматолог рассказала об уходе за кожей летом

Киев • УНН

 • 991239 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Летом самым важным в уходе за кожей является профилактика фотоповреждений и фотостарения кожи. Также важно правильно подбирать солнцезащитные кремы с учетом типа кожи. Об этом журналисту УНН сообщила дерматолог Алина Мантула.

Цитата

«На сам перед важнейшим моментом является профилактика фотоповреждений и фотостарения кожи. Для этого нам нужно подобрать фотозащитный крем с определенным фактором фотозащиты в соответствии с фототипом. К подбору фотозащитных кремов надо подходить очень серьезно с учетом типа кожи. Например, для жирного типа кожи кремы должны быть более легкие, не плотные, это форма эмульсии, лосьонов, потому что неправильно подобранный фотозащитный крем может способствовать активности сальной железы, образованию комедонов и появлению воспалительных элементов на коже лица», - рассказала Мантула.

Кроме того, если человек находится на солнце нужно дополнительно использовать шляпы и тому подобное.

«Лучше не находиться на активном солнце, потому что только фотозащита в виде крема 100% не поможет. Также нужно уделять внимание фотоповреждению губ и пользоваться определенными солнцезащитными помадами», - сказала Мантула.

По ее словам, ежедневные уходовые средства для умывания у людей, с кожей склонной к активности сальной железы, в летний период времени должны быть также направлены больше на эту докоррекцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лето-2023: климатолог рассказала, когда ожидать самую жаркую погоду 

«Потому что зимой сальные железы чисто физиологически могут быть не такими активными, как летом, когда мы начинаем потеть», - сказала Мантула.

Она отметила, что можно добавить к ежедневному пользованию термальную воду, которая будет уменьшать активность сальных желез и оказывать противовоспалительное действие.

«Также термальная вода очень полезна для тех людей летом, которые имеют склонность к сосудистому компоненту, покраснениям на лице, активизации купероза. Таким людям тоже обязательно надо пользоваться фотозащитными кремами», - рассказала Мантула.

Дерматолог заметила, что кремы для ежедневного ухода, в частности, увлажняющие, должны иметь не плотную текстуру, они должны быстро впитываться кожей, не создавать определенную пленку.

«Такие же характеристики должен иметь BB-крем, СС-крем, в общем тональные средства. Они должны быть легкими, потому что летом – это тоже может способствовать активности сальных желез и образованию комедонов», - добавила дерматолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасти сон и покой: сомнолог дала советы, как уберечь сон и здоровье условиях ночных атак врага 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЗдоровьеЛайфхак

Обратиться по вопросам размещения рекламы