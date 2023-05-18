Літо-2023: кліматолог розповіла, коли очікувати найспекотнішу погоду

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Цього року літо в Україні почалося у середині травня, коли температура повітря сягнула 25-27˚С. У коментарі УНН завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віра Балабух розповіла, чи очікувати підвищення температури найближчим часом та коли буде пік спеки.

Деталі

За словами кліматолога, літо в Україні буває дуже різним. А загалом, спеціалісти розрізняють астрономічне, фенологічне, метеорологічне літо та інші.

Так, астрономічним початком літа вважають 21 або 22 червня — день літнього сонцестояння. У цей день у північній півкулі планети встановлюється найдовший день і найкоротша ніч. Кінцем літа астрономи вважають 22 вересня — день осіннього рівнодення.

Вона додала, що для фенологів початком літа є цвітіння рослин на луках (початок червня – ред.), а кінцем — відліт перших зграй журавлів (кінець серпня – ред.). Метеорологічне літо настає тоді, коли спостерігається стійкий перехід середньої за добу температури повітря через 15˚С у бік підвищення.

“У цьому році літо в Україну завітало 13 травня, спочатку на лівобережну Україну та в південні області. Наступного дня воно несміливо перебралось через Дніпро і заглянуло на Поділля та Правобережне Полісся. А з 16 травня літня погода уже панувала на усій території України, за винятком високогірних районів Карпат та Криму. Цього дня максимальна температура повітря на значній території країни сягала 25-27˚С. Очікується, що літні температури в Україні зберігатимуться й надалі. То ж можна вважати, що у цьому році літо в Україну завітало в середині травня, майже на два тижні раніше від календарного”, – зазначає спеціаліст.

Додамо

За оцінками світових прогностичних центрів NOAA та ECMWF, літо в Україні очікується теплим. Середня за сезон температура повітря може бути на 1-2˚С вищою за норму.

Завідувачка кафедри прикладної метеорології та кліматології додає, що загалом тенденція до суттєвого підвищення температури повітря, особливо максимальної, спостерігається протягом останніх десятиріч, і особливо останні 10-15 років, які є найтеплішими на нашій планеті.

За оцінками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, оприлюдненими у шостому оціночному звіті у 2021 році, така температура повітря, яка відмічалась у 2011-2020 роках, була характерна для нашої планети 6500 років тому.

Цитата

“В Україні суттєвий ріст температури спостерігається протягом усього року, а найбільше у зимовий і літній сезони. При цьому для літа характерне значне зростання максимальної температури, а для зими – мінімальної. Найбільше підвищилась температура повітря у липні та серпні. У цьому році також найвищі температури найімовірніші у липні та на початку серпня. У липні можлива досить нестійка погода із грозами, зливами, градом. Саме в цьому місяці спостерігається їхня найбільша повторюваність. А от перші грози у нас уже відгриміли ще в квітні”, – підсумувала вона.

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