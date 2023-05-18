Літо-2023: кліматолог розповіла, коли очікувати найспекотнішу погоду

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За словами кліматолога, літо в Україні буває дуже різним. А загалом, спеціалісти розрізняють астрономічне, фенологічне, метеорологічне літо та інші.

Так, астрономічним початком літа вважають 21 або 22 червня — день літнього сонцестояння. У цей день у північній півкулі планети встановлюється найдовший день і найкоротша ніч. Кінцем літа астрономи вважають 22 вересня — день осіннього рівнодення.

Вона додала, що для фенологів початком літа є цвітіння рослин на луках (початок червня – ред.), а кінцем — відліт перших зграй журавлів (кінець серпня – ред.). Метеорологічне літо настає тоді, коли спостерігається стійкий перехід середньої за добу температури повітря через 15˚С у бік підвищення.

“У цьому році літо в Україну завітало 13 травня, спочатку на лівобережну Україну та в південні області. Наступного дня воно несміливо перебралось через Дніпро і заглянуло на Поділля та Правобережне Полісся. А з 16 травня літня погода уже панувала на усій території України, за винятком високогірних районів Карпат та Криму. Цього дня максимальна температура повітря на значній території країни сягала 25-27˚С. Очікується, що літні температури в Україні зберігатимуться й надалі. То ж можна вважати, що у цьому році літо в Україну завітало в середині травня, майже на два тижні раніше від календарного”, – зазначає спеціаліст.

Додамо

За оцінками світових прогностичних центрів NOAA та ECMWF, літо в Україні очікується теплим. Середня за сезон температура повітря може бути на 1-2˚С вищою за норму.

Завідувачка кафедри прикладної метеорології та кліматології додає, що загалом тенденція до суттєвого підвищення температури повітря, особливо максимальної, спостерігається протягом останніх десятиріч, і особливо останні 10-15 років, які є найтеплішими на нашій планеті.

За оцінками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, оприлюдненими у шостому оціночному звіті у 2021 році, така температура повітря, яка відмічалась у 2011-2020 роках, була характерна для нашої планети 6500 років тому.

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“В Україні суттєвий ріст температури спостерігається протягом усього року, а найбільше у зимовий і літній сезони. При цьому для літа характерне значне зростання максимальної температури, а для зими – мінімальної. Найбільше підвищилась температура повітря у липні та серпні. У цьому році також найвищі температури найімовірніші у липні та на початку серпня. У липні можлива досить нестійка погода із грозами, зливами, градом. Саме в цьому місяці спостерігається їхня найбільша повторюваність. А от перші грози у нас уже відгриміли ще в квітні”, – підсумувала вона.

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