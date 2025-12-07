$42.180.00
6 грудня, 20:45 • 28427 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 37562 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 46732 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 45317 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 51759 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 52446 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 38617 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 78344 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 42913 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38547 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Майже половина швейцарців підтримує обмеження населення країни до 10 мільйонів - результати опитування

Київ • УНН

 • 88 перегляди

План Швейцарської народної партії щодо обмеження населення до 10 мільйонів осіб підтримує майже половина країни. Уряд попереджає, що суворі обмеження зашкодять економіці та добробуту, оскільки швейцарські компанії залежать від іноземних працівників.

Майже половина швейцарців підтримує обмеження населення країни до 10 мільйонів - результати опитування

План правої Швейцарської народної партії обмежити населення до 10 мільйонів підтримує майже половина країни. Партія стверджує, що надто швидке зростання населення перевантажує житловий сектор, транспорт та громадські послуги, попри попередження уряду про те, що суворі обмеження зашкодять економіці та добробуту. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Згідно з опитуванням, проведеним перед очікуваним голосуванням наступного року, план правої Швейцарської народної партії щодо обмеження населення до 10 мільйонів підтримує майже половина країни

- пише видання.

Партія, яка давно проводить кампанію проти імміграції, стверджує, що надто швидке зростання населення перевантажує житловий сектор, транспорт та державні послуги.

Рівень підтримки спостерігається попри те, що уряд закликає виборців відхилити його, попереджаючи, що суворі обмеження зашкодять економіці та добробуту, оскільки швейцарські компанії залежать від іноземних працівників.

Опитування, опубліковане в неділю, показує, що 48% населення планує проголосувати за цей план.

Наразі у Швейцарії проживає трохи більше 9 млн осіб. Згідно з пропозицією партії, уряд повинен буде вийти з міжнародних угод, включаючи договір про вільне пересування з Європейським Союзом, коли настане позначка в 10 мільйонів. Згідно з поточними прогнозами, це може статися вже у 2035 році

- додає видання.

Швейцарія переживає зростання населення, і зараз іноземці становлять близько чверті жителів. Це розпалило антиіммігрантські настрої, зокрема щодо найму іноземців транснаціональними корпораціями, які не можуть знайти достатньо працівників на місцевому рівні. Прихильники ініціативи наводять на приклади, такі як ціни на житло в Цюриху, які злетіли до рівнів, що перевищують лондонські та паризькі.

Нагадаємо

Швейцарія обмежує надання статусу захисту українцям, які проживали за межами зон бойових дій. Більше того, для осіб з Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, можлива навіть депортація.

Павло Башинський

