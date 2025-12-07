Майже половина швейцарців підтримує обмеження населення країни до 10 мільйонів - результати опитування

План правої Швейцарської народної партії обмежити населення до 10 мільйонів підтримує майже половина країни. Партія стверджує, що надто швидке зростання населення перевантажує житловий сектор, транспорт та громадські послуги, попри попередження уряду про те, що суворі обмеження зашкодять економіці та добробуту. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Згідно з опитуванням, проведеним перед очікуваним голосуванням наступного року, план правої Швейцарської народної партії щодо обмеження населення до 10 мільйонів підтримує майже половина країни - пише видання.

Партія, яка давно проводить кампанію проти імміграції, стверджує, що надто швидке зростання населення перевантажує житловий сектор, транспорт та державні послуги.

Рівень підтримки спостерігається попри те, що уряд закликає виборців відхилити його, попереджаючи, що суворі обмеження зашкодять економіці та добробуту, оскільки швейцарські компанії залежать від іноземних працівників.

Опитування, опубліковане в неділю, показує, що 48% населення планує проголосувати за цей план.

Наразі у Швейцарії проживає трохи більше 9 млн осіб. Згідно з пропозицією партії, уряд повинен буде вийти з міжнародних угод, включаючи договір про вільне пересування з Європейським Союзом, коли настане позначка в 10 мільйонів. Згідно з поточними прогнозами, це може статися вже у 2035 році - додає видання.

Швейцарія переживає зростання населення, і зараз іноземці становлять близько чверті жителів. Це розпалило антиіммігрантські настрої, зокрема щодо найму іноземців транснаціональними корпораціями, які не можуть знайти достатньо працівників на місцевому рівні. Прихильники ініціативи наводять на приклади, такі як ціни на житло в Цюриху, які злетіли до рівнів, що перевищують лондонські та паризькі.

