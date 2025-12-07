Почти половина швейцарцев поддерживают ограничение населения страны до 10 миллионов — результаты опроса

План правой Швейцарской народной партии ограничить население до 10 миллионов поддерживает почти половина страны. Партия утверждает, что слишком быстрый рост населения перегружает жилищный сектор, транспорт и общественные услуги, несмотря на предупреждения правительства о том, что строгие ограничения нанесут ущерб экономике и благосостоянию. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Согласно опросу, проведенному перед ожидаемым голосованием в следующем году, план правой Швейцарской народной партии по ограничению населения до 10 миллионов поддерживает почти половина страны - пишет издание.

Партия, которая давно проводит кампанию против иммиграции, утверждает, что слишком быстрый рост населения перегружает жилищный сектор, транспорт и государственные услуги.

Уровень поддержки наблюдается несмотря на то, что правительство призывает избирателей отклонить его, предупреждая, что строгие ограничения нанесут ущерб экономике и благосостоянию, поскольку швейцарские компании зависят от иностранных работников.

Опрос, опубликованный в воскресенье, показывает, что 48% населения планирует проголосовать за этот план.

Сейчас в Швейцарии проживает чуть более 9 млн человек. Согласно предложению партии, правительство должно будет выйти из международных соглашений, включая договор о свободном передвижении с Европейским Союзом, когда наступит отметка в 10 миллионов. Согласно текущим прогнозам, это может произойти уже в 2035 году - добавляет издание.

Швейцария переживает рост населения, и сейчас иностранцы составляют около четверти жителей. Это разожгло антииммигрантские настроения, в частности в отношении найма иностранцев транснациональными корпорациями, которые не могут найти достаточно работников на местном уровне. Сторонники инициативы приводят в примеры, такие как цены на жилье в Цюрихе, которые взлетели до уровней, превышающих лондонские и парижские.

Напомним

Швейцария ограничивает предоставление статуса защиты украинцам, проживавшим за пределами зон боевых действий. Более того, для лиц из Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, возможна даже депортация.