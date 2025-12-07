Почти половина швейцарцев поддерживают ограничение населения страны до 10 миллионов — результаты опроса

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 декабря, 20:45 • 28818 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 38330 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 47369 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 45907 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 52216 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 52671 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 38781 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 78710 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 43054 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 38604 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.2м/с
94%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Литва аннулировала вид на жительство 145 россиян из-за поездок в РФ и Беларусь6 декабря, 22:38 • 3962 просмотра
Apple переживает крупнейшие кадровые перестановки за десятилетия: из компании уволились четверо топ-менеджеров6 декабря, 23:02 • 5748 просмотра
Швеция фиксирует подводные лодки РФ в Балтике "почти каждую неделю", и их количество может увеличиться6 декабря, 23:29 • 2872 просмотра
Глава МИД Польши отправил Илона Маска на МарсPhoto7 декабря, 01:07 • 6476 просмотра
Украинцы массово выезжают за границу: в НБУ назвали две причины04:08 • 3648 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 35084 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 45009 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 58809 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 78710 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 68084 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Илон Маск
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 33877 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 42768 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 44331 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 58353 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 56611 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Шахед-136

Почти половина швейцарцев поддерживают ограничение населения страны до 10 миллионов — результаты опроса

Киев • УНН

 • 658 просмотра

План Швейцарской народной партии по ограничению населения до 10 миллионов человек поддерживает почти половина страны. Правительство предупреждает, что строгие ограничения нанесут ущерб экономике и благосостоянию, поскольку швейцарские компании зависят от иностранных работников.

Почти половина швейцарцев поддерживают ограничение населения страны до 10 миллионов — результаты опроса

План правой Швейцарской народной партии ограничить население до 10 миллионов поддерживает почти половина страны. Партия утверждает, что слишком быстрый рост населения перегружает жилищный сектор, транспорт и общественные услуги, несмотря на предупреждения правительства о том, что строгие ограничения нанесут ущерб экономике и благосостоянию. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Согласно опросу, проведенному перед ожидаемым голосованием в следующем году, план правой Швейцарской народной партии по ограничению населения до 10 миллионов поддерживает почти половина страны

- пишет издание.

Партия, которая давно проводит кампанию против иммиграции, утверждает, что слишком быстрый рост населения перегружает жилищный сектор, транспорт и государственные услуги.

Уровень поддержки наблюдается несмотря на то, что правительство призывает избирателей отклонить его, предупреждая, что строгие ограничения нанесут ущерб экономике и благосостоянию, поскольку швейцарские компании зависят от иностранных работников.

Опрос, опубликованный в воскресенье, показывает, что 48% населения планирует проголосовать за этот план.

Сейчас в Швейцарии проживает чуть более 9 млн человек. Согласно предложению партии, правительство должно будет выйти из международных соглашений, включая договор о свободном передвижении с Европейским Союзом, когда наступит отметка в 10 миллионов. Согласно текущим прогнозам, это может произойти уже в 2035 году

- добавляет издание.

Швейцария переживает рост населения, и сейчас иностранцы составляют около четверти жителей. Это разожгло антииммигрантские настроения, в частности в отношении найма иностранцев транснациональными корпорациями, которые не могут найти достаточно работников на местном уровне. Сторонники инициативы приводят в примеры, такие как цены на жилье в Цюрихе, которые взлетели до уровней, превышающих лондонские и парижские.

Напомним

Швейцария ограничивает предоставление статуса защиты украинцам, проживавшим за пределами зон боевых действий. Более того, для лиц из Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, возможна даже депортация.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Швейцария
Европейский Союз
Париж
Украина
Лондон