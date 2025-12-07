Почти половина швейцарцев поддерживают ограничение населения страны до 10 миллионов — результаты опроса
Киев • УНН
План Швейцарской народной партии по ограничению населения до 10 миллионов человек поддерживает почти половина страны. Правительство предупреждает, что строгие ограничения нанесут ущерб экономике и благосостоянию, поскольку швейцарские компании зависят от иностранных работников.
План правой Швейцарской народной партии ограничить население до 10 миллионов поддерживает почти половина страны. Партия утверждает, что слишком быстрый рост населения перегружает жилищный сектор, транспорт и общественные услуги, несмотря на предупреждения правительства о том, что строгие ограничения нанесут ущерб экономике и благосостоянию. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.
Детали
Согласно опросу, проведенному перед ожидаемым голосованием в следующем году, план правой Швейцарской народной партии по ограничению населения до 10 миллионов поддерживает почти половина страны
Партия, которая давно проводит кампанию против иммиграции, утверждает, что слишком быстрый рост населения перегружает жилищный сектор, транспорт и государственные услуги.
Уровень поддержки наблюдается несмотря на то, что правительство призывает избирателей отклонить его, предупреждая, что строгие ограничения нанесут ущерб экономике и благосостоянию, поскольку швейцарские компании зависят от иностранных работников.
Опрос, опубликованный в воскресенье, показывает, что 48% населения планирует проголосовать за этот план.
Сейчас в Швейцарии проживает чуть более 9 млн человек. Согласно предложению партии, правительство должно будет выйти из международных соглашений, включая договор о свободном передвижении с Европейским Союзом, когда наступит отметка в 10 миллионов. Согласно текущим прогнозам, это может произойти уже в 2035 году
Швейцария переживает рост населения, и сейчас иностранцы составляют около четверти жителей. Это разожгло антииммигрантские настроения, в частности в отношении найма иностранцев транснациональными корпорациями, которые не могут найти достаточно работников на местном уровне. Сторонники инициативы приводят в примеры, такие как цены на жилье в Цюрихе, которые взлетели до уровней, превышающих лондонские и парижские.
Напомним
Швейцария ограничивает предоставление статуса защиты украинцам, проживавшим за пределами зон боевых действий. Более того, для лиц из Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, возможна даже депортация.