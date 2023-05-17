У найближчі 5 років глобальна температура досягне нових рекордів - ВМО

Деталі

ВМО заявила у своєму останньому звіті, що через накопичення парникових газів і природних вищих температур у Тихому океані ймовірність того, що середньорічна приземна глобальна температура у 2023-2027 роках буде вищою, становить 66%.

У звіті також говориться, що існує 98-відсоткова ймовірність того, що принаймні один із наступних п'яти років та п'ятирічний період загалом буде найтеплішим за всю історію спостережень.

"Цей звіт не означає, що ми постійно перевищуватимемо рівень 1,5°С, вказаний у Паризькій угоді, який відноситься до довгострокового потепління протягом багатьох років", - заявив Генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

Однак ВМО б'є на сполох з приводу того, що світ все частіше і частіше тимчасово порушуватиме позначку в 1,5°C, сказав він.

У Паризькій угоді 2016 року поставлені довгострокові цілі зі скорочення викидів парникових газів та обмеження підвищення глобальної температури у цьому столітті до 2°C, при цьому робляться зусилля щодо подальшого обмеження її до 1,5°C, щоб уникнути або зменшити несприятливі впливи та пов'язані з ними збитки зміни клімату.

Існує лише 32-відсоткова ймовірність того, що середні за п'ять років температури перевищать граничне значення в 1,5°C, згідно з Глобальним щорічним і десятирічним бюлетенем про клімат, підготовленим Метеорологічним бюро Великої Британії, провідним центром ВМО за такими прогнозами.

Імовірність тимчасового підвищення, що перевищує 1,5°C, неухильно зростала з 2015 року, коли середнє значення було близько до нуля.

У 2017-2021 роках ймовірність перевищення цього порога становила 10%.

"Прогнозується, що середні глобальні температури продовжуватимуть зростати, віддаляючи нас все далі і далі від клімату, до якого ми звикли", - сказав Леон Хермансон, вчений з Метеорологічного бюро, який керував звітом.

Арктичне потепління

Потепління в Арктиці непропорційно велике, йдеться у звіті ВМО.

Прогнозується, що порівняно із середнім значенням за 1991–2020 роки температурна аномалія буде більш ніж утричі більшою, ніж глобальна середня аномалія, якщо усереднити її за наступні п'ять тривалих зим у північній півкулі.

Прогнозований характер опадів на травень-вересень 2023-2027 років у середньому порівняно з періодом 1991-2020 років передбачає збільшення кількості опадів в африканському регіоні Сахеля, а також у північній Європі, на Алясці та у північному Сибіру.

Водночас вони припускають зменшення кількості опадів цього сезону над Амазонкою та деякими частинами Австралії.

Крім підвищення глобальної температури, антропогенні парникові гази призводять до ще більшого нагрівання та закислення океану, танення морського льоду та льодовиків, підвищення рівня моря та більш екстремальних погодних умов.