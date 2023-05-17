В ближайшие 5 лет глобальная температура достигнет новых рекордов - ВМО

Детали

ВМО заявила в своем последнем отчете, что из-за накопления парниковых газов и естественных более высоких температур в Тихом океане вероятность того, что среднегодовая приземная глобальная температура в 2023-2027 годах будет выше, составляет 66%.

В отчете также говорится, что существует 98-процентная вероятность того, что по крайней мере один из следующих пяти лет и пятилетний период в целом будет самым теплым за всю историю наблюдений.

"Этот отчет не означает, что мы постоянно будем превышать уровень 1,5°С, указанный в Парижском соглашении, который относится к долгосрочному потеплению в течение многих лет", - заявил Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Однако ВМО бьет тревогу по поводу того, что мир все чаще и чаще будет временно нарушать отметку в 1,5°C, сказал он.

В Парижском соглашении 2016 года поставлены долгосрочные цели по сокращению выбросов парниковых газов и ограничению повышения глобальной температуры в этом веке до 2°C, при этом предпринимаются усилия по дальнейшему ограничению ее до 1,5°C, чтобы избежать или уменьшить неблагоприятные воздействия и связанные с ними убытки изменения климата.

Существует только 32-процентная вероятность того, что средние за пять лет температуры превысят предельное значение в 1,5°C, согласно Глобальному ежегодному и десятилетнему бюллетеню по климату, подготовленному Метеорологическим бюро Великобритании, ведущим центром ВМО по таким прогнозам.

Вероятность временного повышения, превышающего 1,5°C, неуклонно возрастала с 2015 года, когда среднее значение было близко к нулю.

В 2017-2021 годах вероятность превышения этого порога составляла 10%.

"Прогнозируется, что средние глобальные температуры будут продолжать расти, отдаляя нас все дальше и дальше от климата, к которому мы привыкли", — сказал Леон Хермансон, ученый из Метеорологического бюро, который руководил отчетом.

Арктическое потепление

Потепление в Арктике непропорционально велико, говорится в отчете ВМО.

Прогнозируется, что по сравнению со средним значением за 1991–2020 годы температурная аномалия будет более чем в три раза больше, чем глобальная средняя аномалия, если усреднить ее за следующие пять длительных зим в северном полушарии.

Прогнозируемый характер осадков на май-сентябрь 2023-2027 годов в среднем по сравнению с периодом 1991-2020 годов предусматривает увеличение количества осадков в африканском регионе Сахеля, а также в северной Европе, на Аляске и в северной Сибири.

В то же время они предполагают уменьшение количества осадков в этом сезоне над Амазонкой и некоторыми частями Австралии.

Кроме повышения глобальной температуры, антропогенные парниковые газы приводят к еще большему нагреву и закислению океана, таянию морского льда и ледников, повышению уровня моря и более экстремальным погодным условиям.