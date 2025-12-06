ЦПД: путін під час інтерв'ю уникнув відповіді про руйнування домівок на сході України

російський диктатор володимир путін під час інтерв’ю індійським журналістам фактично відмовився давати відповідь на запитання, чому російська армія руйнує домівки мешканців сходу України, навіть тих, хто підтримує російську окупацію -амість цього він удав, що не зрозумів питання, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що просте і логічне запитання журналістки поставило диктатора в глухий кут.

У путіна, який роками вигадує псевдоісторичні лекції про "першопричини" війни, не знайшлося жодної адекватної відповіді на те, чому російська армія знищує домівки тих, кого він нібито "прийшов захищати". путін спробував перекласти відповідальність на Україну, повторюючи пропагандистські "мантри" про "руйнування Донбасу українськими військами" та "волевиявлення народу Донбасу" - вказують у ЦПД.

Там додають, що уникання прямої відповіді лише підсвітило головне: долі людей його ніколи не цікавили.

"путін сліпо йде за своїми імперськими амбіціями, і його мета - знищити українську державність", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

Напередодні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор володимир путін провели двосторонню зустріч у Нью-Делі, перед якою путін подякував Моді за увагу до мирних зусиль щодо війни рф проти України та розповів йому про переговори з США.

