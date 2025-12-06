$42.180.02
5 грудня, 18:15 • 11756 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 20924 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 20546 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 40413 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 31086 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 33003 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 44313 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 50020 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 42520 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 76623 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
ЦПД: путін під час інтерв'ю уникнув відповіді про руйнування домівок на сході України

Київ • УНН

 • 12 перегляди

володимир путін фактично відмовився відповідати на запитання індійських журналістів про руйнування російською армією домівок на сході України. Він удав, що не зрозумів питання, намагаючись перекласти відповідальність на Україну.

ЦПД: путін під час інтерв'ю уникнув відповіді про руйнування домівок на сході України

російський диктатор володимир путін під час інтерв’ю індійським журналістам фактично відмовився давати відповідь на запитання, чому російська армія руйнує домівки мешканців сходу України, навіть тих, хто підтримує російську окупацію -амість цього він удав, що не зрозумів питання, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що просте і логічне запитання журналістки поставило диктатора в глухий кут.

У путіна, який роками вигадує псевдоісторичні лекції про "першопричини" війни, не знайшлося жодної адекватної відповіді на те, чому російська армія знищує домівки тих, кого він нібито "прийшов захищати". путін спробував перекласти відповідальність на Україну, повторюючи пропагандистські "мантри" про "руйнування Донбасу українськими військами" та "волевиявлення народу Донбасу"

- вказують у ЦПД.

Там додають, що уникання прямої відповіді лише підсвітило головне: долі людей його ніколи не цікавили.

"путін сліпо йде за своїми імперськими амбіціями, і його мета - знищити українську державність", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

Напередодні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор володимир путін провели двосторонню зустріч у Нью-Делі, перед якою путін подякував Моді за увагу до мирних зусиль щодо війни рф проти України та розповів йому про переговори з США.

ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей05.12.25, 05:32 • 31593 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Індія
Україна