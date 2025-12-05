$42.180.02
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

© 2007 — 2025

путін зустрівся з Моді в Індії: подякував за увагу до мирних зусиль щодо війни рф проти України та розповів про переговори з США

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та глава кремля володимир путін провели зустріч у Нью-Делі, обговоривши мирні зусилля щодо війни рф проти України та розширення економічної співпраці. Очікуються угоди про мобільність, постачання індійської продукції та лізинг підводного човна.

путін зустрівся з Моді в Індії: подякував за увагу до мирних зусиль щодо війни рф проти України та розповів про переговори з США

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та глава кремля володимир путін провели двосторонню зустріч у Нью-Делі, перед якою путін подякував Моді за увагу до мирних зусиль щодо війни рф проти України та розповів йому про переговори з США, повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

путін виступив разом з Моді перед їхньою зустріччю в Хайдарабадському будинку в Нью-Делі.

путін "подякував Моді за увагу до мирних зусиль щодо війни в Україні та сказав, що він розповів індійському лідеру про нещодавні переговори зі США", пише видання.

путін також обговорив відносини між двома країнами, додавши: "Наші відносини глибоко вкорінені в історії, але важливі не слова, а суть".

Моді, як вказано, сказав путіну: "Світ має повернутися до миру".

Моді додав, що Нью-Делі підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сказав, що "ми всі повинні прагнути миру разом".

Як пише Bloomberg, зустріч відбувається на тлі прагнень обох поглибити економічну співпрацю в умовах тиску з боку президента США Дональда Трампа.

Ця зустріч у п'ятницю відбулася через день після прибуття путіна до Індії - його першого візиту до країни з часів повномасштабного вторгнення росії в Україну - і, "як очікується, продемонструє давнє партнерство між двома країнами, яке сягає корінням у часи Холодної війни". Ці зв'язки були зосереджені на обороні, але Моді та путін хочуть розширити співпрацю, включивши до неї глибші торговельні, міграційні та економічні зв'язки, зазначає видання.

Під час дводенного візиту Індія та росія, як очікується, завершать угоду про мобільність, яка дозволить індійським фахівцям приїхати до росії, що стане першим подібним випадком для цих двох країн.

Також очікується угода про постачання до росії індійської морської продукції та сільськогосподарських товарів, експорт яких постраждав після 50% мит Трампа на індійські товари, що набули чинності 1 серпня.

Очікується, що путін також продемонструє зв'язки в нафтовій та оборонній сферах, а офіційні особи працюють над завершенням угоди про лізинг Індією підводного човна в росії на 2 мільярди доларів, повідомляє Bloomberg.

Індія отримає російський підводний човен за угодою на $2 млрд на тлі візиту путіна - Bloomberg04.12.25, 15:08 • 3778 переглядiв

Частка Індії в російському імпорті зараз становить менше 2%. Нью-Делі та москва мають намір збільшити торгівлю до 100 мільярдів доларів до кінця десятиліття.

США подвоїли мита на індійські товари до 50%, щоб покарати Нью-Делі за купівлю російської нафти, і змусили Індію купувати більше американської зброї. Попри цей тиск, уряд Моді продовжує торговельні переговори з адміністрацією Трампа, і наступного тижня в Індії очікується переговорна група з Вашингтона.

Розширення зв'язків відбувається попри жорстку критику з боку як США, так і ЄС, а зустріч підкреслила прагнення Індії підтримувати теплі зв'язки з традиційними партнерами та шукати альтернативні ринки для компенсації мит США, зазначає видання.

Від прямих закупівель військової зброї Індія та росія все частіше переходять до спільної розробки та виробництва зброї, колективно проектуючи та виготовляючи ракети та гармати, пише видання.

Юлія Шрамко

