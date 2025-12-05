путин встретился с Моди в Индии: поблагодарил за внимание к мирным усилиям по войне рф против Украины и рассказал о переговорах с США

$42.180.02
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - Зеленский
4 декабря, 16:56
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Графики отключений электроэнергии
В соцсетях распространяют фейки об "опасной украинской еде" в Польше - ЦПД 4 декабря, 23:00
Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters 5 декабря, 01:33
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель 02:35
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей 03:32
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру 04:03
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше 06:30
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий" 4 декабря, 15:01
Эксклюзив
4 декабря, 15:01
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет 4 декабря, 12:21
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений 4 декабря, 12:12
Эксклюзив
4 декабря, 12:12
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособными 4 декабря, 06:30
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома 06:50
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого 4 декабря, 14:10
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году 4 декабря, 08:53
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню 3 декабря, 09:06
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит 1 декабря, 10:58
путин встретился с Моди в Индии: поблагодарил за внимание к мирным усилиям по войне рф против Украины и рассказал о переговорах с США

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава кремля владимир путин провели встречу в Нью-Дели, обсудив мирные усилия по войне рф против Украины и расширение экономического сотрудничества. Ожидаются соглашения о мобильности, поставках индийской продукции и лизинге подводной лодки.

путин встретился с Моди в Индии: поблагодарил за внимание к мирным усилиям по войне рф против Украины и рассказал о переговорах с США

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава кремля владимир путин провели двустороннюю встречу в Нью-Дели, перед которой путин поблагодарил Моди за внимание к мирным усилиям по войне рф против Украины и рассказал ему о переговорах с США, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

путин выступил вместе с Моди перед их встречей в Хайдарабадском доме в Нью-Дели.

путин "поблагодарил Моди за внимание к мирным усилиям по войне в Украине и сказал, что он рассказал индийскому лидеру о недавних переговорах с США", пишет издание.

путин также обсудил отношения между двумя странами, добавив: "Наши отношения глубоко укоренены в истории, но важны не слова, а суть".

Моди, как указано, сказал путину: "Мир должен вернуться к миру".

Моди добавил, что Нью-Дели поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и сказал, что "мы все должны стремиться к миру вместе".

Как пишет Bloomberg, встреча происходит на фоне стремлений обоих углубить экономическое сотрудничество в условиях давления со стороны президента США Дональда Трампа.

Эта встреча в пятницу состоялась через день после прибытия путина в Индию - его первого визита в страну со времен полномасштабного вторжения россии в Украину - и, "как ожидается, продемонстрирует давнее партнерство между двумя странами, которое уходит корнями во времена Холодной войны". Эти связи были сосредоточены на обороне, но Моди и путин хотят расширить сотрудничество, включив в него более глубокие торговые, миграционные и экономические связи, отмечает издание.

Во время двухдневного визита Индия и россия, как ожидается, завершат соглашение о мобильности, которое позволит индийским специалистам приехать в россию, что станет первым подобным случаем для этих двух стран.

Также ожидается соглашение о поставках в россию индийской морской продукции и сельскохозяйственных товаров, экспорт которых пострадал после 50% пошлин Трампа на индийские товары, вступивших в силу 1 августа.

Ожидается, что путин также продемонстрирует связи в нефтяной и оборонной сферах, а официальные лица работают над завершением сделки об аренде Индией подводной лодки в россии на 2 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Доля Индии в российском импорте сейчас составляет менее 2%. Нью-Дели и москва намерены увеличить торговлю до 100 миллиардов долларов к концу десятилетия.

США удвоили пошлины на индийские товары до 50%, чтобы наказать Нью-Дели за покупку российской нефти, и заставили Индию покупать больше американского оружия. Несмотря на это давление, правительство Моди продолжает торговые переговоры с администрацией Трампа, и на следующей неделе в Индии ожидается переговорная группа из Вашингтона.

Расширение связей происходит несмотря на жесткую критику со стороны как США, так и ЕС, а встреча подчеркнула стремление Индии поддерживать теплые связи с традиционными партнерами и искать альтернативные рынки для компенсации пошлин США, отмечает издание.

От прямых закупок военного оружия Индия и россия все чаще переходят к совместной разработке и производству оружия, коллективно проектируя и изготавливая ракеты и пушки, пишет издание.

Юлия Шрамко

