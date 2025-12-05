путин встретился с Моди в Индии: поблагодарил за внимание к мирным усилиям по войне рф против Украины и рассказал о переговорах с США

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава кремля владимир путин провели двустороннюю встречу в Нью-Дели, перед которой путин поблагодарил Моди за внимание к мирным усилиям по войне рф против Украины и рассказал ему о переговорах с США, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

путин выступил вместе с Моди перед их встречей в Хайдарабадском доме в Нью-Дели.

путин "поблагодарил Моди за внимание к мирным усилиям по войне в Украине и сказал, что он рассказал индийскому лидеру о недавних переговорах с США", пишет издание.

путин также обсудил отношения между двумя странами, добавив: "Наши отношения глубоко укоренены в истории, но важны не слова, а суть".

Моди, как указано, сказал путину: "Мир должен вернуться к миру".

Моди добавил, что Нью-Дели поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и сказал, что "мы все должны стремиться к миру вместе".

Как пишет Bloomberg, встреча происходит на фоне стремлений обоих углубить экономическое сотрудничество в условиях давления со стороны президента США Дональда Трампа.

Эта встреча в пятницу состоялась через день после прибытия путина в Индию - его первого визита в страну со времен полномасштабного вторжения россии в Украину - и, "как ожидается, продемонстрирует давнее партнерство между двумя странами, которое уходит корнями во времена Холодной войны". Эти связи были сосредоточены на обороне, но Моди и путин хотят расширить сотрудничество, включив в него более глубокие торговые, миграционные и экономические связи, отмечает издание.

Во время двухдневного визита Индия и россия, как ожидается, завершат соглашение о мобильности, которое позволит индийским специалистам приехать в россию, что станет первым подобным случаем для этих двух стран.

Также ожидается соглашение о поставках в россию индийской морской продукции и сельскохозяйственных товаров, экспорт которых пострадал после 50% пошлин Трампа на индийские товары, вступивших в силу 1 августа.

Ожидается, что путин также продемонстрирует связи в нефтяной и оборонной сферах, а официальные лица работают над завершением сделки об аренде Индией подводной лодки в россии на 2 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Индия получит российскую подлодку по сделке на $2 млрд на фоне визита путина - Bloomberg

Доля Индии в российском импорте сейчас составляет менее 2%. Нью-Дели и москва намерены увеличить торговлю до 100 миллиардов долларов к концу десятилетия.

США удвоили пошлины на индийские товары до 50%, чтобы наказать Нью-Дели за покупку российской нефти, и заставили Индию покупать больше американского оружия. Несмотря на это давление, правительство Моди продолжает торговые переговоры с администрацией Трампа, и на следующей неделе в Индии ожидается переговорная группа из Вашингтона.

Расширение связей происходит несмотря на жесткую критику со стороны как США, так и ЕС, а встреча подчеркнула стремление Индии поддерживать теплые связи с традиционными партнерами и искать альтернативные рынки для компенсации пошлин США, отмечает издание.

От прямых закупок военного оружия Индия и россия все чаще переходят к совместной разработке и производству оружия, коллективно проектируя и изготавливая ракеты и пушки, пишет издание.