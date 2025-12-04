Индия получит российскую подлодку по сделке на $2 млрд на фоне визита путина - Bloomberg

$42.200.13
49.230.04
ukru
12:31 • 3366 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 11337 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 8044 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 10532 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 11892 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 23062 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 39087 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 35081 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45139 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 57830 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
98%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой4 декабря, 03:50 • 21059 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни4 декабря, 05:23 • 20836 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 25319 просмотра
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу07:55 • 12737 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 11999 просмотра
публикации
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 5680 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
12:12 • 11346 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 25370 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 57832 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 49674 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 12042 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 22065 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 66930 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 70002 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 123811 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Сериал
БМ-21 «Град»

Индия получит российскую подлодку по сделке на $2 млрд на фоне визита путина - Bloomberg

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Индия заплатит около 2 миллиардов долларов за лизинг атомной подводной лодки у россии, завершив десятилетние переговоры. Соглашение предусматривает поставку судна в течение двух лет, хотя контракт был подписан в марте 2019 года.

Индия получит российскую подлодку по сделке на $2 млрд на фоне визита путина - Bloomberg

Индия заплатит около 2 миллиардов долларов за лизинг атомной подводной лодки у россии, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает Bloomberg, указывая, что завершение сделки о поставке судна происходит после примерно десяти лет переговоров, как раз когда глава кремля владимир путин на этой неделе посещает Нью-Дели, пишет УНН.

Детали

Переговоры по лизингу ударной подводной лодки у россии были в тупике в течение многих лет из-за переговоров по цене, сообщили источники. Сейчас стороны договорились о сделке, и индийские чиновники посетят российскую верфь в ноябре, сказали они. Индия ожидает получить судно в течение двух лет, хотя сложность проекта означает, что это может быть позже, сказали они.

Правительство уточнило в сообщении в социальных сетях в четверг, что контракт был подписан в марте 2019 года. Поставка была задержана, и теперь судно должно прибыть в 2028 году.

путин должен прибыть в Индию в четверг с первым визитом в страну после полномасштабного вторжения россии в Украину. Он встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди, чтобы подчеркнуть оборонные и энергетические связи между двумя странами, пишет издание.

Моди в последние месяцы пытался укрепить связи с россией и Китаем, заявляя о стратегической автономии Индии после того, как президент США Дональд Трамп ввел на товары страны карательные ставки пошлин в размере 50%. Правительство Моди сейчас ведет переговоры по торговому соглашению по снижению этих пошлин, которые были введены в рамках попыток Трампа оказать давление на Индию, чтобы она прекратила покупать российскую нефть, на фоне того, как он ищет рычаги влияния на путина, чтобы прекратить боевые действия в Украине.

Накануне визита Путина начальник штаба ВМС Индии Динеш К. Трипати заявил на этой неделе, что ввод в эксплуатацию ударной подводной лодки ожидается в ближайшее время, не предоставляя подробностей. Подводная лодка будет больше двух, уже входящих в состав флота ВМС страны.

Индия разработала баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), способные нести ядерное оружие, что теоретически обеспечивает ей так называемую триаду атомного оружия, которое можно доставлять с суши, моря и воздуха, говорится в отчете Nuclear Threat Initiative.

Атомные суда значительно превосходят дизель-электрические аналоги. Они, как правило, больше, могут гораздо дольше оставаться под водой и тише, что затрудняет их отслеживание, особенно во время патрулирования огромных районов Индийского и Тихого океанов. По данным NTI, Индия в настоящее время эксплуатирует 17 дизельных подводных лодок.

Индийские атомные подводные лодки, используемые для стратегического сдерживания, построены собственными силами и предназначены для несения БРПЛ. Индия также готовится строить атомные ударные подводные лодки, предназначенные для охоты и уничтожения вражеских подводных лодок и надводных кораблей, пишет издание.

Согласно условиям лизинга, российская ударная подводная лодка не может быть использована в войне. Это поможет Индии обучать моряков и совершенствовать операции с атомными лодками, поскольку она строит собственные суда, сообщили источники.

Взятое в лизинг у россии судно будет в составе ВМС Индии в течение 10 лет. Последняя российская лодка, также взятая в лизинг на 10 лет, вернулась в 2021 году, сообщили источники. Договор лизинга будет включать техническое обслуживание, сказали они.

Индия продолжает поддерживать давние связи с рф, стремясь к более глубоким связям с США. Она уменьшила свою зависимость от российского оружия, приобретя больше вооружений у США и европейских стран.

Даже несмотря на это, решение Моди полагаться на россию в отношении атомных подводных лодок демонстрирует легкость Индии в отношениях с москвой по критически важным платформам, несмотря на критику со стороны Трампа, отмечает издание.

"Они купили подавляющее большинство своего военного оборудования у россии и являются крупнейшим покупателем энергоносителей россии с Китаем", - заявлял Трамп в сообщении в Truth Social в июле. США давили на Индию, чтобы она прекратила покупать российскую нефть, введя 25%-ную "вторичную пошлину" на импорт индийских товаров в США с конца августа.

По данным Трипати, третья подводная лодка Индии с баллистическими ракетами, как ожидается, присоединится к ядерным силам в следующем году. Кроме того, Индия строит две атомные ударные подводные лодки, сообщает Bloomberg.

Кремль усиливает свою пропаганду в Индии04.12.25, 04:24 • 3980 просмотров

Дополнение

Поскольку регион Индийского океана привлекает все больше внимания, интерес к таким судам растет. Австралия объединяет усилия с Великобританией и США для строительства аналогичных лодок в рамках партнерства по безопасности AUKUS. До сих пор лишь несколько стран - США, Великобритания, Франция, Китай и россия - имели технологии для развертывания и эксплуатации атомных подводных лодок.

Южная Корея также сотрудничает с США в строительстве атомных подводных лодок.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Техника
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
AUKUS
Bloomberg L.P.
Дели
Австралия
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Южная Корея
Франция
Великобритания
Китай
Соединённые Штаты
Украина