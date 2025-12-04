Индия заплатит около 2 миллиардов долларов за лизинг атомной подводной лодки у россии, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает Bloomberg, указывая, что завершение сделки о поставке судна происходит после примерно десяти лет переговоров, как раз когда глава кремля владимир путин на этой неделе посещает Нью-Дели, пишет УНН.

Детали

Переговоры по лизингу ударной подводной лодки у россии были в тупике в течение многих лет из-за переговоров по цене, сообщили источники. Сейчас стороны договорились о сделке, и индийские чиновники посетят российскую верфь в ноябре, сказали они. Индия ожидает получить судно в течение двух лет, хотя сложность проекта означает, что это может быть позже, сказали они.

Правительство уточнило в сообщении в социальных сетях в четверг, что контракт был подписан в марте 2019 года. Поставка была задержана, и теперь судно должно прибыть в 2028 году.

путин должен прибыть в Индию в четверг с первым визитом в страну после полномасштабного вторжения россии в Украину. Он встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди, чтобы подчеркнуть оборонные и энергетические связи между двумя странами, пишет издание.

Моди в последние месяцы пытался укрепить связи с россией и Китаем, заявляя о стратегической автономии Индии после того, как президент США Дональд Трамп ввел на товары страны карательные ставки пошлин в размере 50%. Правительство Моди сейчас ведет переговоры по торговому соглашению по снижению этих пошлин, которые были введены в рамках попыток Трампа оказать давление на Индию, чтобы она прекратила покупать российскую нефть, на фоне того, как он ищет рычаги влияния на путина, чтобы прекратить боевые действия в Украине.

Накануне визита Путина начальник штаба ВМС Индии Динеш К. Трипати заявил на этой неделе, что ввод в эксплуатацию ударной подводной лодки ожидается в ближайшее время, не предоставляя подробностей. Подводная лодка будет больше двух, уже входящих в состав флота ВМС страны.

Индия разработала баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), способные нести ядерное оружие, что теоретически обеспечивает ей так называемую триаду атомного оружия, которое можно доставлять с суши, моря и воздуха, говорится в отчете Nuclear Threat Initiative.

Атомные суда значительно превосходят дизель-электрические аналоги. Они, как правило, больше, могут гораздо дольше оставаться под водой и тише, что затрудняет их отслеживание, особенно во время патрулирования огромных районов Индийского и Тихого океанов. По данным NTI, Индия в настоящее время эксплуатирует 17 дизельных подводных лодок.

Индийские атомные подводные лодки, используемые для стратегического сдерживания, построены собственными силами и предназначены для несения БРПЛ. Индия также готовится строить атомные ударные подводные лодки, предназначенные для охоты и уничтожения вражеских подводных лодок и надводных кораблей, пишет издание.

Согласно условиям лизинга, российская ударная подводная лодка не может быть использована в войне. Это поможет Индии обучать моряков и совершенствовать операции с атомными лодками, поскольку она строит собственные суда, сообщили источники.

Взятое в лизинг у россии судно будет в составе ВМС Индии в течение 10 лет. Последняя российская лодка, также взятая в лизинг на 10 лет, вернулась в 2021 году, сообщили источники. Договор лизинга будет включать техническое обслуживание, сказали они.

Индия продолжает поддерживать давние связи с рф, стремясь к более глубоким связям с США. Она уменьшила свою зависимость от российского оружия, приобретя больше вооружений у США и европейских стран.

Даже несмотря на это, решение Моди полагаться на россию в отношении атомных подводных лодок демонстрирует легкость Индии в отношениях с москвой по критически важным платформам, несмотря на критику со стороны Трампа, отмечает издание.

"Они купили подавляющее большинство своего военного оборудования у россии и являются крупнейшим покупателем энергоносителей россии с Китаем", - заявлял Трамп в сообщении в Truth Social в июле. США давили на Индию, чтобы она прекратила покупать российскую нефть, введя 25%-ную "вторичную пошлину" на импорт индийских товаров в США с конца августа.

По данным Трипати, третья подводная лодка Индии с баллистическими ракетами, как ожидается, присоединится к ядерным силам в следующем году. Кроме того, Индия строит две атомные ударные подводные лодки, сообщает Bloomberg.

Кремль усиливает свою пропаганду в Индии

Дополнение

Поскольку регион Индийского океана привлекает все больше внимания, интерес к таким судам растет. Австралия объединяет усилия с Великобританией и США для строительства аналогичных лодок в рамках партнерства по безопасности AUKUS. До сих пор лишь несколько стран - США, Великобритания, Франция, Китай и россия - имели технологии для развертывания и эксплуатации атомных подводных лодок.

Южная Корея также сотрудничает с США в строительстве атомных подводных лодок.