Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»
Эксклюзив
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
ВР приняла Бюджет на 2026 год
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Хранитель

Кремль усиливает свою пропаганду в Индии

Киев • УНН

Российский пропагандистский канал RT начинает англоязычное вещание в Индии, активно продвигая его антибританскими и антизападными сообщениями. В следующем году планируется запуск сайта на языке хинди для расширения аудитории.

Кремль усиливает свою пропаганду в Индии

российский пропагандистский канал RT запускает англоязычное вещание в Индии и активно продвигает его, используя антибританские и антизападные месседжи. В следующем году россияне планируют создать сайт на хинди, чтобы расширить аудиторию. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что телеканал RT будет вещать на английском языке и сейчас активно рекламируется в стране.

Для продвижения канала россияне используют спекуляции вокруг темы колониализма и антибританскую пропаганду 

- сообщает Центр противодействия дезинформации.

По данным ЦПД, в следующем году RT планирует также запустить сайт на языке хинди, надеясь благодаря этому значительно увеличить свои охваты.

кремль вкладывает огромные деньги в продвижение каналов RT в странах Глобального Юга, позиционируя свои медиа как "источник независимой информации". Однако на самом деле RT - исключительно пропагандистский проект, который регулярно распространяет пророссийские нарративы и откровенные фейки 

- пишет ЦПД.

Деятельность структур RT - часть информационной политики кремля, направленной на оправдание российской агрессии против Украины, продвижение антизападной пропаганды и наращивание влияния рф в Глобальном Юге.

россия урезала госпрограммы, но увеличила финансирование пропаганды

Напомним

российское федеральное агентство "россотрудничество" запускает новый проект, в рамках которого группы "магистров русского языка" направят на стажировку в страны Африки, Азии и Ближнего Востока. Эти программы используются для продвижения политических интересов рф и распространения ее влияния.

Латвия заблокировала 27 российских пропагандистских сайтов за распространение дезинформации

Вита Зеленецкая

ПолитикаМультимедиа
российская пропаганда
Война в Украине
Индия
Украина