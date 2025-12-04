российский пропагандистский канал RT запускает англоязычное вещание в Индии и активно продвигает его, используя антибританские и антизападные месседжи. В следующем году россияне планируют создать сайт на хинди, чтобы расширить аудиторию. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что телеканал RT будет вещать на английском языке и сейчас активно рекламируется в стране.

Для продвижения канала россияне используют спекуляции вокруг темы колониализма и антибританскую пропаганду - сообщает Центр противодействия дезинформации.

По данным ЦПД, в следующем году RT планирует также запустить сайт на языке хинди, надеясь благодаря этому значительно увеличить свои охваты.

кремль вкладывает огромные деньги в продвижение каналов RT в странах Глобального Юга, позиционируя свои медиа как "источник независимой информации". Однако на самом деле RT - исключительно пропагандистский проект, который регулярно распространяет пророссийские нарративы и откровенные фейки - пишет ЦПД.

Деятельность структур RT - часть информационной политики кремля, направленной на оправдание российской агрессии против Украины, продвижение антизападной пропаганды и наращивание влияния рф в Глобальном Юге.

россия урезала госпрограммы, но увеличила финансирование пропаганды

Напомним

российское федеральное агентство "россотрудничество" запускает новый проект, в рамках которого группы "магистров русского языка" направят на стажировку в страны Африки, Азии и Ближнего Востока. Эти программы используются для продвижения политических интересов рф и распространения ее влияния.

