Кремль усиливает свою пропаганду в Индии
Киев • УНН
Российский пропагандистский канал RT начинает англоязычное вещание в Индии, активно продвигая его антибританскими и антизападными сообщениями. В следующем году планируется запуск сайта на языке хинди для расширения аудитории.
Детали
Отмечается, что телеканал RT будет вещать на английском языке и сейчас активно рекламируется в стране.
Для продвижения канала россияне используют спекуляции вокруг темы колониализма и антибританскую пропаганду
По данным ЦПД, в следующем году RT планирует также запустить сайт на языке хинди, надеясь благодаря этому значительно увеличить свои охваты.
кремль вкладывает огромные деньги в продвижение каналов RT в странах Глобального Юга, позиционируя свои медиа как "источник независимой информации". Однако на самом деле RT - исключительно пропагандистский проект, который регулярно распространяет пророссийские нарративы и откровенные фейки
Деятельность структур RT - часть информационной политики кремля, направленной на оправдание российской агрессии против Украины, продвижение антизападной пропаганды и наращивание влияния рф в Глобальном Юге.
Напомним
российское федеральное агентство "россотрудничество" запускает новый проект, в рамках которого группы "магистров русского языка" направят на стажировку в страны Африки, Азии и Ближнего Востока. Эти программы используются для продвижения политических интересов рф и распространения ее влияния.
