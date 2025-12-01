росія використовує викладання мови за кордоном для впливу і пропаганди - ЦПД
російське федеральне агентство "россотрудничество" запускає новий проєкт, у межах якого групи "магістрів російської мови" направлять на стажування до країн Африки, Азії та Близького Сходу. Ці програми використовуються для просування політичних інтересів рф та поширення її впливу.
російське федеральне агентство у справах співдружності незалежних держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці ("россотруднічество") запускає новий проєкт, у рамках якого до різних країн світу направлять на стажування групи так званих магістрів російської мови московського лінгвістичного університету. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Зазначається, що протягом місяця групи працюватимуть у школах, університетах та освітніх центрах в Африці, Азії та на Близькому Сході.
Хоча такі програми подаються як "культурні стажування", їхнє реальне призначення - просування політичних інтересів рф. росія системно використовує освітні та гуманітарні проєкти для популяризації власних наративів, зміцнення впливу на місцеві еліти та формування бази підтримки на міжнародних майданчиках
Вказується, що подібні ініціативи активно запускаються у країнах Глобального Півдня - від Південної Азії до Центральної Африки.
За культурною присутністю традиційно ховаються економічні та військово-політичні інструменти. Такі програми фактично є частиною ширших операцій впливу, які кремль вибудовує через мережу "русскіх домов" та афілійованих організацій
Там додають, що росія використовує гуманітарні та освітні проєкти як прикриття для інформаційних операцій, спрямованих на розширення власного геополітичного впливу й підрив позицій демократичних країн у регіоні.
Раніше у ЦПД попереджали, що росія офіційно закріплює політику тотальної русифікації українців на тимчасово окупованих територіях, ухваливши стратегію нацполітики до 2036 року.
