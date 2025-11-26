кремль посилює русифікацію на ТОТ: нова стратегія путіна передбачає масове втручання в українську ідентичність – ЦПД
Київ • УНН
росія офіційно закріплює політику тотальної русифікації українців на тимчасово окупованих територіях, ухваливши стратегію нацполітики до 2036 року. Документ передбачає залучення 2,5 млн мешканців до "загальноросійських заходів" та збільшення ролі російської мови.
Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: росія офіційно закріплює політику тотальної русифікації українців на тимчасово окупованих територіях, ухваливши стратегію нацполітики до 2036 року. Про це пише УНН.
Деталі
У документі, підписаному путіним, окремим пунктом визначається поширення так званого "укріплення російської ідентичності" саме на ТОТ. Стратегія передбачає залучення понад 2,5 млн мешканців окупованих регіонів до "загальноросійських заходів" та різке збільшення ролі російської мови в публічному просторі. Також прописано, що не менш як 50% етнокультурних подій мають бути спрямовані на просування російської культури.
У ЦПД наголошують, що ці заходи покликані витіснити українську мову та національну ідентичність, інтегрувавши ТОТ у російський інформаційний і культурний простір. Зазначається, що документ є частиною системної політики знищення української самобутності під риторикою про "єдність багатонаціонального народу".
Таким чином, підкреслюють у Центрі, кремль прагне остаточно закріпити окупацію та нав’язати українцям на захоплених територіях власну культурно-політичну модель.
