У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго
15:50 • 3882 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 6084 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
15:41 • 3186 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 6122 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі
15:02 • 2710 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник
14:47 • 2642 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідження
14:38 • 2034 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рф
Ексклюзив
14:29 • 6886 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 16834 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси України
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

кремль посилює русифікацію на ТОТ: нова стратегія путіна передбачає масове втручання в українську ідентичність – ЦПД

Київ • УНН

 • 134 перегляди

росія офіційно закріплює політику тотальної русифікації українців на тимчасово окупованих територіях, ухваливши стратегію нацполітики до 2036 року. Документ передбачає залучення 2,5 млн мешканців до "загальноросійських заходів" та збільшення ролі російської мови.

кремль посилює русифікацію на ТОТ: нова стратегія путіна передбачає масове втручання в українську ідентичність – ЦПД
Фото: AP

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: росія офіційно закріплює політику тотальної русифікації українців на тимчасово окупованих територіях, ухваливши стратегію нацполітики до 2036 року. Про це пише УНН.

Деталі

У документі, підписаному путіним, окремим пунктом визначається поширення так званого "укріплення російської ідентичності" саме на ТОТ. Стратегія передбачає залучення понад 2,5 млн мешканців окупованих регіонів до "загальноросійських заходів" та різке збільшення ролі російської мови в публічному просторі. Також прописано, що не менш як 50% етнокультурних подій мають бути спрямовані на просування російської культури.

росія не планує завершувати війну, продовжуючи терор та агресію - ЦПД РНБО26.11.25, 13:42 • 2090 переглядiв

У ЦПД наголошують, що ці заходи покликані витіснити українську мову та національну ідентичність, інтегрувавши ТОТ у російський інформаційний і культурний простір. Зазначається, що документ є частиною системної політики знищення української самобутності під риторикою про "єдність багатонаціонального народу".

Таким чином, підкреслюють у Центрі, кремль прагне остаточно закріпити окупацію та нав’язати українцям на захоплених територіях власну культурно-політичну модель.

"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД26.11.25, 05:33 • 27138 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Рада національної безпеки і оборони України
Україна