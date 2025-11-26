росія не планує завершувати війну, продовжуючи терор та агресію - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що росія не демонструє ознак бажання завершити війну. Українські військові тримають фронт у складних боях на Гуляйпільському, Куп'янському та Покровському напрямках.
російська федерація не демонструє ознак, що хоче завершити війну. москва як інформаційно, так і воєнними діями показує, що хоче продовжувати терор та агресію, повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
Деталі
Водночас поки політики обговорюють умови припинення війни і встановлення миру, українські військові продовжують тримати фронт всюди, де тиснуть росіяни - у складних боях на Гуляйпільському напрямку, в Купʼянську і Покровську.
Саме Сили оборони України забезпечують стійкість українських позицій та розбивають російські фейки, як це було з Купʼянськом, який росіяни не захопили, але брехали про це
Нагадаємо
OSINT-проект DeepState повідомив, що російських окупантів помітили в районі залізничного вокзалу міста Покровськ Донецької області. Складні погодні умови - дощ та туман - ускладнюють роботу українських сил оборони, і фактично "прикривають" дії противника.
До того 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляв, що російські окупанти росіяни не можуть закріпитися в центрі Покровська і мають втрати.
Водночас командир 19-го армійського корпусу генерал Олександр Бакулін заявив, що Сили оборони України контролюють місто Костянтинівка.