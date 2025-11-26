росія не планує завершувати війну, продовжуючи терор та агресію - ЦПД РНБО

$42.400.03
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 13280 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 25437 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кров
08:59 • 23058 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 15926 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00 • 28073 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни
26 листопада, 06:31 • 16133 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
26 листопада, 06:07 • 14154 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 24132 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 40952 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

російське місто чебоксари атакували дрони: ймовірно, вражено військовий завод 26 листопада, 02:58
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД 26 листопада, 03:33
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 19 26 листопада, 05:09
Міністр армії США зробив песимістичний прогноз щодо ситуації в Україні: реакція Венса і Рубіо не забарилась 06:56
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептів 12:02
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептів 12:02
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кров 08:59
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни 07:00
Ексклюзив
07:00 • 28073 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада 25 листопада, 13:21
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 48312 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори 25 листопада, 10:00
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 56975 перегляди
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа 25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ 25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року 24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті 24 листопада, 07:49
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом 22 листопада, 19:12
росія не планує завершувати війну, продовжуючи терор та агресію - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 992 перегляди

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що росія не демонструє ознак бажання завершити війну. Українські військові тримають фронт у складних боях на Гуляйпільському, Куп'янському та Покровському напрямках.

росія не планує завершувати війну, продовжуючи терор та агресію - ЦПД РНБО

російська федерація не демонструє ознак, що хоче завершити війну. москва як інформаційно, так і воєнними діями показує, що хоче продовжувати терор та агресію, повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Деталі

Водночас поки політики обговорюють умови припинення війни і встановлення миру, українські військові продовжують тримати фронт всюди, де тиснуть росіяни - у складних боях на Гуляйпільському напрямку, в Купʼянську і Покровську.

Саме Сили оборони України забезпечують стійкість українських позицій та розбивають російські фейки, як це було з Купʼянськом, який росіяни не захопили, але брехали про це

– заявив Коваленко.

Нагадаємо

OSINT-проект DeepState повідомив, що російських окупантів помітили в районі залізничного вокзалу міста Покровськ Донецької області. Складні погодні умови - дощ та туман - ускладнюють роботу українських сил оборони, і фактично "прикривають" дії противника.

До того 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляв, що російські окупанти росіяни не можуть закріпитися в центрі Покровська і мають втрати.

Водночас командир 19-го армійського корпусу генерал Олександр Бакулін заявив, що Сили оборони України контролюють місто Костянтинівка.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Дощі в Україні
Покровськ
Донецька область
Рада національної безпеки і оборони України
Костянтинівка
Куп'янськ