росія не планує завершувати війну, продовжуючи терор та агресію - ЦПД РНБО

російська федерація не демонструє ознак, що хоче завершити війну. москва як інформаційно, так і воєнними діями показує, що хоче продовжувати терор та агресію, повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Водночас поки політики обговорюють умови припинення війни і встановлення миру, українські військові продовжують тримати фронт всюди, де тиснуть росіяни - у складних боях на Гуляйпільському напрямку, в Купʼянську і Покровську.

Саме Сили оборони України забезпечують стійкість українських позицій та розбивають російські фейки, як це було з Купʼянськом, який росіяни не захопили, але брехали про це