27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 8276 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 19545 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 17398 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 13310 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
07:00 • 24266 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 15160 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 13941 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 23943 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 40662 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
россия не планирует завершать войну, продолжая террор и агрессию - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что россия не демонстрирует признаков желания завершить войну. Украинские военные держат фронт в сложных боях на Гуляйпольском, Купянском и Покровском направлениях.

россия не планирует завершать войну, продолжая террор и агрессию - ЦПД СНБО

российская федерация не демонстрирует признаков, что хочет завершить войну. москва как информационно, так и военными действиями показывает, что хочет продолжать террор и агрессию, сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Подробности

В то же время, пока политики обсуждают условия прекращения войны и установления мира, украинские военные продолжают держать фронт везде, где давят россияне - в сложных боях на Гуляйпольском направлении, в Купянске и Покровске.

Именно Силы обороны Украины обеспечивают устойчивость украинских позиций и разбивают российские фейки, как это было с Купянском, который россияне не захватили, но врали об этом

– заявил Коваленко.

Напомним

OSINT-проект DeepState сообщил, что российских оккупантов заметили в районе железнодорожного вокзала города Покровск Донецкой области. Сложные погодные условия - дождь и туман - усложняют работу украинских сил обороны, и фактически "прикрывают" действия противника.

До того 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщал, что российские оккупанты россияне не могут закрепиться в центре Покровска и несут потери.

В то же время командир 19-го армейского корпуса генерал Александр Бакулин заявил, что Силы обороны Украины контролируют город Константиновка.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Дожди в Украине
Покровск
Донецкая область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Константиновка
Купянск