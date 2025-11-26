россия не планирует завершать войну, продолжая террор и агрессию - ЦПД СНБО

российская федерация не демонстрирует признаков, что хочет завершить войну. москва как информационно, так и военными действиями показывает, что хочет продолжать террор и агрессию, сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Подробности

В то же время, пока политики обсуждают условия прекращения войны и установления мира, украинские военные продолжают держать фронт везде, где давят россияне - в сложных боях на Гуляйпольском направлении, в Купянске и Покровске.

Именно Силы обороны Украины обеспечивают устойчивость украинских позиций и разбивают российские фейки, как это было с Купянском, который россияне не захватили, но врали об этом – заявил Коваленко.

Напомним

OSINT-проект DeepState сообщил, что российских оккупантов заметили в районе железнодорожного вокзала города Покровск Донецкой области. Сложные погодные условия - дождь и туман - усложняют работу украинских сил обороны, и фактически "прикрывают" действия противника.

До того 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщал, что российские оккупанты россияне не могут закрепиться в центре Покровска и несут потери.

В то же время командир 19-го армейского корпуса генерал Александр Бакулин заявил, что Силы обороны Украины контролируют город Константиновка.