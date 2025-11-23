$42.150.00
Бої за Покровськ: росіяни не можуть закріпитися в центрі міста і мають втрати - ДШВ

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Сили оборони України стримують росіян у Покровську на Донеччині, де тривають стрілецькі бої, не даючи противнику закріпитися. З початку листопада українські військові знищили 388 окупантів та поранили 87.

Бої за Покровськ: росіяни не можуть закріпитися в центрі міста і мають втрати - ДШВ

Сили оборони України стримують росіян та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації ворожих підрозділів у Покровську на Донеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Деталі

У центрі міста тривають стрілецькі бої, ЗСУ тримають позиції, а противнику не вдається закріпитися, заявили в корпусі. До ліквідації ворога у середмісті продовжують залучатися штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ.

Це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, який безуспішно намагається посилити тиск на північну частину міста. При будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю ворог несе максимальні втрати

- йдеться в повідомленні.

Там додали, що з початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів, ще 87 росіян отримали поранення.

Нагадаємо

Командир 225-го Окремого штурмового полку, Герой України Олег Ширяєв заявив, що росія посилює тиск на фронті. Кожен населений пункт обертається для окупантів великими втратами, особливо у боях за Покровськ.

Туман не допоміг: окупанти намагалися просунутися в Покровськ, але були ліквідовані в міській забудові - Генштаб23.11.25, 03:15 • 3216 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Олег Ширяєв
Війна в Україні
Покровськ
Донецька область
Збройні сили України
Україна