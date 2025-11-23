Бої за Покровськ: росіяни не можуть закріпитися в центрі міста і мають втрати - ДШВ
Сили оборони України стримують росіян у Покровську на Донеччині, де тривають стрілецькі бої, не даючи противнику закріпитися. З початку листопада українські військові знищили 388 окупантів та поранили 87.
Сили оборони України стримують росіян та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації ворожих підрозділів у Покровську на Донеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Деталі
У центрі міста тривають стрілецькі бої, ЗСУ тримають позиції, а противнику не вдається закріпитися, заявили в корпусі. До ліквідації ворога у середмісті продовжують залучатися штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ.
Це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, який безуспішно намагається посилити тиск на північну частину міста. При будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю ворог несе максимальні втрати
Там додали, що з початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів, ще 87 росіян отримали поранення.
Нагадаємо
Командир 225-го Окремого штурмового полку, Герой України Олег Ширяєв заявив, що росія посилює тиск на фронті. Кожен населений пункт обертається для окупантів великими втратами, особливо у боях за Покровськ.
