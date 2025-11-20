$42.090.00
Ексклюзив
08:56 • 7234 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 9114 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 10090 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 11099 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - Зеленський
07:11 • 18712 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машині
Ексклюзив
06:00 • 23599 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про "тиск на бізнес" розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
05:15 • 16636 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
04:11 • 17959 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33433 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47058 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:56 • 7238 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про "тиск на бізнес" розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
06:00 • 23600 перегляди
Майор Ширяєв про бої за Покровськ: "м’ясні штурми" росії дорого обходяться окупантам

Київ • УНН

 • 1914 перегляди

Командир 225-го Окремого штурмового полку, Герой України Олег Ширяєв заявив, що росія посилює тиск на фронті. Кожен населений пункт обертається для окупантів великими втратами, особливо у боях за Покровськ.

Майор Ширяєв про бої за Покровськ: "м’ясні штурми" росії дорого обходяться окупантам

росія посилює тиск на фронті, але така тактика дорого їй коштує: кожен населений пункт обертається для окупантів великими втратами, особливо у боях за Покровськ. Про це заявив Командир 225-го Окремого штурмового полку, Герой України Олег Ширяєв в інтерв’ю Fox News, пише УНН.

Деталі

Ширяєв описав російську тактику по всій лінії фронту як "м’ясні штурми" - коли росія за рахунок чисельності намагається подавити значно менші українські сили, фактично кидаючи солдатів у "м’ясорубку", що дає їй певні успіхи.

Навіть якщо росія зможе взяти Покровськ, майор наголосив, що ціна цього наступу буде надзвичайно високою.

Кожне велике місто або менше містечко стане для них серйозним боєм, і росіяни втратить тут, у Покровську, велику кількість живої сили. Тож Покровськ — це одне з тих місць, де вони втратять багато військ, і їхній бойовий потенціал серйозно постраждає

- сказав Ширяєв.

Нагадаємо

19 листопада Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про втрати російських військ на Покровському напрямку. За чотири доби окупанти втратили 487 осіб, з них 350 безповоротно.

"Це те, що нам потрібно": Герой України Ширяєв закликав Трампа надати Україні "Томагавки"20.11.25, 10:14 • 1542 перегляди

Ольга Розгон

Війна в Україні
Олег Ширяєв
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Fox News
Україна