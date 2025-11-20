Майор Ширяєв про бої за Покровськ: "м’ясні штурми" росії дорого обходяться окупантам
Командир 225-го Окремого штурмового полку, Герой України Олег Ширяєв заявив, що росія посилює тиск на фронті. Кожен населений пункт обертається для окупантів великими втратами, особливо у боях за Покровськ.
росія посилює тиск на фронті, але така тактика дорого їй коштує: кожен населений пункт обертається для окупантів великими втратами, особливо у боях за Покровськ. Про це заявив Командир 225-го Окремого штурмового полку, Герой України Олег Ширяєв в інтерв’ю Fox News, пише УНН.
Ширяєв описав російську тактику по всій лінії фронту як "м’ясні штурми" - коли росія за рахунок чисельності намагається подавити значно менші українські сили, фактично кидаючи солдатів у "м’ясорубку", що дає їй певні успіхи.
Навіть якщо росія зможе взяти Покровськ, майор наголосив, що ціна цього наступу буде надзвичайно високою.
Кожне велике місто або менше містечко стане для них серйозним боєм, і росіяни втратить тут, у Покровську, велику кількість живої сили. Тож Покровськ — це одне з тих місць, де вони втратять багато військ, і їхній бойовий потенціал серйозно постраждає
19 листопада Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про втрати російських військ на Покровському напрямку. За чотири доби окупанти втратили 487 осіб, з них 350 безповоротно.
