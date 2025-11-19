На Покровському напрямку за чотири доби втрати рф становлять 487 осіб - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про втрати російських військ на Покровському напрямку. За чотири доби окупанти втратили 487 осіб, з них 350 безповоротно.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що лише за попередні чотири доби втрати російських військ на Покровському напрямку становлять 487 осіб, із них 350 — безповоротні. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Деталі
Генерал провів нараду з командним складом щодо ситуації у визначених смугах оборони.
Основна увага - всебічному забезпеченню нашого угруповання. Віддав вказівки щодо першочергового постачання додаткових засобів ураження
Він підкреслив, що українські сили працюють над стабільністю власної логістики та одночасно вживають заходів для порушення ворожих шляхів постачання.
За словами Олександра Сирського, українські підрозділи виявляють і знищують російські сили як під час пересування, так і в районах їхнього накопичення.
Лише за попередні чотири доби на Покровському напрямку загальні втрати окупантів склали 487 осіб, безповоротні -350. „Обмінний фонд" поповнюється за рахунок полонених російських військових
Олександр Сирський додав, що противник зберігає високу інтенсивність штурмів, а стримування цього тиску забезпечує злагоджена робота українських підрозділів.
