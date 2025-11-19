На Покровському напрямку за чотири доби втрати рф становлять 487 осіб - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що лише за попередні чотири доби втрати російських військ на Покровському напрямку становлять 487 осіб, із них 350 — безповоротні. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

Генерал провів нараду з командним складом щодо ситуації у визначених смугах оборони.

Основна увага - всебічному забезпеченню нашого угруповання. Віддав вказівки щодо першочергового постачання додаткових засобів ураження - йдеться у повідомленні.

Він підкреслив, що українські сили працюють над стабільністю власної логістики та одночасно вживають заходів для порушення ворожих шляхів постачання.

За словами Олександра Сирського, українські підрозділи виявляють і знищують російські сили як під час пересування, так і в районах їхнього накопичення.

Лише за попередні чотири доби на Покровському напрямку загальні втрати окупантів склали 487 осіб, безповоротні -350. „Обмінний фонд" поповнюється за рахунок полонених російських військових - повідомив він.

Олександр Сирський додав, що противник зберігає високу інтенсивність штурмів, а стримування цього тиску забезпечує злагоджена робота українських підрозділів.

Противник не полишає спроб прорватися до багатоквартирних будинків: Сирський про ситуацію на Покровському та Очеретинському напрямках