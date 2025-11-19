На Покровском направлении за четверо суток потери РФ составляют 487 человек - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о потерях российских войск на Покровском направлении. За четверо суток оккупанты потеряли 487 человек, из них 350 безвозвратно.
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что только за предыдущие четверо суток потери российских войск на Покровском направлении составляют 487 человек, из них 350 — безвозвратные. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Подробности
Генерал провел совещание с командным составом по ситуации в определенных полосах обороны.
Основное внимание - всестороннему обеспечению нашей группировки. Отдал указания по первоочередной поставке дополнительных средств поражения
Он подчеркнул, что украинские силы работают над стабильностью собственной логистики и одновременно принимают меры для нарушения вражеских путей снабжения.
По словам Александра Сырского, украинские подразделения выявляют и уничтожают российские силы как во время передвижения, так и в районах их накопления.
Только за предыдущие четверо суток на Покровском направлении общие потери оккупантов составили 487 человек, безвозвратные - 350. "Обменный фонд" пополняется за счет пленных российских военных
Александр Сырский добавил, что противник сохраняет высокую интенсивность штурмов, а сдерживание этого давления обеспечивает слаженная работа украинских подразделений.
