16:13 • 10054 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
16:01 • 15432 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
14:24 • 22282 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
14:04 • 17860 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
13:20 • 14119 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
13:15 • 14860 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
12:10 • 15938 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
19 ноября, 11:46 • 21593 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
19 ноября, 11:37 • 18607 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
19 ноября, 10:05 • 16639 просмотра
Румыния вдобавок к Польше поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: фиксировала дрон в своем авиапространстве
публикации
Эксклюзивы
На Покровском направлении за четверо суток потери РФ составляют 487 человек - Сырский

Киев • УНН

 1166 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о потерях российских войск на Покровском направлении. За четверо суток оккупанты потеряли 487 человек, из них 350 безвозвратно.

На Покровском направлении за четверо суток потери РФ составляют 487 человек - Сырский

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что только за предыдущие четверо суток потери российских войск на Покровском направлении составляют 487 человек, из них 350 — безвозвратные. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Подробности

Генерал провел совещание с командным составом по ситуации в определенных полосах обороны.

Основное внимание - всестороннему обеспечению нашей группировки. Отдал указания по первоочередной поставке дополнительных средств поражения

- говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что украинские силы работают над стабильностью собственной логистики и одновременно принимают меры для нарушения вражеских путей снабжения.

По словам Александра Сырского, украинские подразделения выявляют и уничтожают российские силы как во время передвижения, так и в районах их накопления.

Только за предыдущие четверо суток на Покровском направлении общие потери оккупантов составили 487 человек, безвозвратные - 350. "Обменный фонд" пополняется за счет пленных российских военных

- сообщил он.

Александр Сырский добавил, что противник сохраняет высокую интенсивность штурмов, а сдерживание этого давления обеспечивает слаженная работа украинских подразделений.

Противник не оставляет попыток прорваться к многоквартирным домам: Сырский о ситуации на Покровском и Очеретинском направлениях14.11.25, 18:41 • 3109 просмотров

Ольга Розгон

