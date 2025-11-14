Противник не оставляет попыток прорваться к многоквартирным домам: Сырский о ситуации на Покровском и Очеретинском направлениях

Противник на Покровском и Очеретинском направлениях не оставляет попыток прорваться к жилой застройке, многоквартирным домам и закрепиться там для расширения зоны контроля. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после совещания с командирами, передает УНН.

Продолжаю работать на самом сложном направлении. Вчера провел рабочее совещание с командирами подразделений, ведущих боевые действия на Покровском и Очеретинском направлениях, в частности непосредственно в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Заслушал доклады об оперативной обстановке в полосах ответственности. Противник не оставляет попыток прорваться к жилой застройке, многоквартирным домам и закрепиться там для расширения зоны контроля. Учитывая это, разработали комплекс мер по противодействию планам врага