Боев на фронте за сутки стало почти на четверть меньше: обновленная карта от Генштаба

172 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, что почти на четверть меньше, чем днем ранее, при этом Покровское направление остается эпицентром, на него пришлась почти треть боестолкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 14 ноября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 42 авиаудара, сбросив 93 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4 714 обстрелов, из них 97 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6 059 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники и один другой важный объект российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес один авиационный удар, в общей сложности сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 194 артиллерийских обстрела, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского, Красного Первого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Купянска, Новоосиново, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новомихайловка, Дружелюбовка, Грековка, Твердохлебово, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении в течение прошедших суток враг совершил девять атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Северск и Федоровка.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Сухецкое, Шахово, Белицкое, Разино, Родинское, Дорожное, Красный Лиман, Покровск, Мирноград, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 12 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Орестополь, Егоровка, Первомайское и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Высокое, Зеленый Гай, Яблоково, Сладкое, Белогорье.

На Ореховском направлении агрессор провел 12 атак в районах Малой Токмачки, Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Приморского, Степногорска и Плавней.

На Приднепровском направлении враг провел одну безуспешную наступательную операцию в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Генштаб обновил потери врага: россияне недосчитались более тысячи солдат и почти полтысячи БПЛА за сутки