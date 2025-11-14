$42.060.03
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Боїв на фронті за добу поменшало на майже чверть: оновлена карта від Генштабу

Київ • УНН

Київ • УНН

Минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойові зіткнення, що на майже чверть менше, ніж днем раніше. Покровський напрямок залишається епіцентром, на нього припала майже третина боєзіткнень.

Боїв на фронті за добу поменшало на майже чверть: оновлена карта від Генштабу

172 бої сталося на фронті минулої доби, що на майже чверть менше, ніж днем раніше, при цьому Покровський напрямок залишається епіцентром, на нього припала майже третина боєзіткнень, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 14 листопада, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення

- повідомили в Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 42 авіаударів, скинувши 93 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 714 обстрілів, з них 97 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 059 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу й техніки та один інший важливий об’єкт російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав одного авіаційного удару, загалом скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 194 артилерійські обстріли, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Куп’янська, Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Греківка, Твердохлібове, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив дев’ять атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Сіверськ та Федорівка.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 наступальну дію агресора у районах населених пунктів Сухецьке, Шахове, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Орестопіль, Єгорівка, Першотравневе та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Високе, Зелений Гай, Яблукове, Солодке, Білогір’я.

На Оріхівському напрямку агресор провів 12 атак у районах Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну марну наступальну дію в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Мала Токмачка
Сіверськ
Україна
Куп'янськ