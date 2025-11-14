Генштаб оновив втрати ворога: росіяни недорахувалися понад тисячу солдатів та майже півтисячі БпЛА за добу

$42.060.03
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Ексклюзив
09:52 • 30009 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
08:55 • 22088 перегляди
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
07:50 • 26670 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
07:18 • 52590 перегляди
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
13 листопада, 21:46 • 97806 перегляди
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
13 листопада, 18:55 • 131568 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
13 листопада, 16:42 • 128206 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 266933 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 113853 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Кількість постраждалих на Київщині зросла до шести, серед них дитинаPhoto14 листопада, 03:34 • 18575 перегляди
Оператори дронів розбили російський "танк-черепаху" та "розібрали" по одному ворожу піхоту - ДПСУVideo14 листопада, 04:03 • 23482 перегляди
Атака на Київ: 1 людина загинула, 24 травмовані, понад 40 врятованоPhoto14 листопада, 04:13 • 59487 перегляди
Атака рф на Київ: відомо про трьох загиблих та 26 постраждалихPhoto14 листопада, 06:10 • 44124 перегляди
Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 пораненоPhoto07:19 • 53481 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto12:13 • 2532 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
09:52 • 29968 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 266921 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 219103 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 98630 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу09:46 • 15704 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 15362 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 79356 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 78027 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 66658 перегляди
Генштаб оновив втрати ворога: росіяни недорахувалися понад тисячу солдатів та майже півтисячі БпЛА за добу

Київ • УНН

 • 3236 перегляди

За добу 13 листопада російські війська втратили 1040 солдатів та 442 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.25 орієнтовно становлять понад 1,1 мільйона особового складу.

Генштаб оновив втрати ворога: росіяни недорахувалися понад тисячу солдатів та майже півтисячі БпЛА за добу

За добу 13 листопада російські війська втратили на війні з Україною 1040 солдатів та 442 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1156400 (+1040) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11344 (0)бойових броньованих машин ‒ 23569 (+2)
      • артилерійських систем ‒ 34423 (+35)
        • РСЗВ ‒ 1540 (0)
          • засоби ППО ‒ 1242 (0)
            • літаків ‒ 428 (0)
              • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 80387 (+442)
                  • крилаті ракети ‒ 3926 (0)
                    • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                      • підводні човни ‒ 1 (0)
                        • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 67306 (+95)
                          • спеціальна техніка ‒ 3996 (0)

                            Дані уточнюються.

                            Нагадаємо

                            російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення, заявив Президент України Володимир Зеленський.

                            Україні загрожує "вічна війна", якщо Європа не посилить тиск на росію – колишній генсек НАТО06.11.25, 15:25 • 3082 перегляди

                            Вадим Хлюдзинський

                            Війна в Україні
                            Техніка
                            Війна в Україні
                            Україна