Генштаб обновил потери врага: россияне недосчитались более тысячи солдат и почти полтысячи БПЛА за сутки
Киев • УНН
За сутки 13 ноября российские войска потеряли 1040 солдат и 442 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.25 ориентировочно составляют более 1,1 миллиона личного состава.
За сутки 13 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1040 солдат и 442 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1156400 (+1040) человек ликвидировано
- танков ‒ 11344 (0) боевых бронированных машин ‒ 23569 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 34423 (+35)
- РСЗО ‒ 1540 (0)
- средства ПВО ‒ 1242 (0)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 80387 (+442)
- крылатые ракеты ‒ 3926 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 67306 (+95)
- специальная техника ‒ 3996 (0)
Данные уточняются.
Напомним
российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
