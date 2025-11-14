$42.040.02
Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасеныPhoto
13 ноября, 21:46 • 45653 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 85298 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 88394 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 177482 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 95504 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 90576 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 160825 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 46668 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 40232 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Генштаб обновил потери врага: россияне недосчитались более тысячи солдат и почти полтысячи БПЛА за сутки

Киев • УНН

 • 1336 просмотра

За сутки 13 ноября российские войска потеряли 1040 солдат и 442 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.25 ориентировочно составляют более 1,1 миллиона личного состава.

Генштаб обновил потери врага: россияне недосчитались более тысячи солдат и почти полтысячи БПЛА за сутки

За сутки 13 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1040 солдат и 442 БпЛА. Об этом информирует  УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1156400 (+1040) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11344 (0) боевых бронированных машин ‒ 23569 (+2)
      • артиллерийских систем ‒ 34423 (+35)
        • РСЗО ‒ 1540 (0)
          • средства ПВО ‒ 1242 (0)
            • самолетов ‒ 428 (0)
              • вертолетов ‒ 347 (0)
                • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 80387 (+442)
                  • крылатые ракеты ‒ 3926 (0)
                    • корабли / катера ‒ 28 (0)
                      • подводные лодки ‒ 1 (0)
                        • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 67306 (+95)
                          • специальная техника ‒ 3996 (0)

                            Данные уточняются.

                            Напомним

                            российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

                            Украине грозит "вечная война", если Европа не усилит давление на Россию – бывший генсек НАТО06.11.25, 15:25 • 3076 просмотров

                            Вадим Хлюдзинский

