Украине грозит "вечная война", если Европа не усилит давление на Россию – бывший генсек НАТО

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украина столкнется с "вечной войной", если Европа не усилит давление на Россию. Он призвал к развертыванию европейских войск и установлению ракетного и беспилотного щита на территории НАТО для защиты Украины.

Украине грозит "вечная война", если Европа не усилит давление на Россию – бывший генсек НАТО

Украина столкнется с «вечной войной» и медленной эрозией территории, если Европа резко не усилит давление на Россию, в частности путем развертывания войск и установки ракетного и беспилотного щита на территории НАТО для защиты Украины от российских атак на ее инфраструктуру. Такое заявление сделал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Андерс Фог Расмуссен, занимавший пост в НАТО с 2009 по 2014 год и бывший премьер-министром Дании с 2001 по 2009 год, заявил, что если бы такие страны, как Польша, согласились разместить системы противовоздушной обороны, Россия поняла бы, что нападение на Украину будет нападением на весь альянс НАТО.

Мы должны помочь украинскому [народу] защитить себя от российских ракет и беспилотников, построив воздушный щит, который поможет украинцам сбивать российские ракеты и беспилотники. Страны НАТО, граничащие с Украиной, могут быть местом расположения системы противовоздушной обороны и ракет НАТО

- заявил Расмуссен.

Расмуссен также призвал к развертыванию европейских сил защиты Украины до заключения соглашения о прекращении огня. Он сказал, что «коалиция желающих», которая надеялась собрать такую силу после окончания боевых действий, сократилась до коалиции ожидания.

Если мы не проведем существенных изменений в стратегии, мы будем рассматривать возможность бесконечной войны. Путин не имеет стимула участвовать в мирных переговорах, пока он думает, что может победить на поле боя. Нужны изменения в скорости и мышлении

- сказал он.

Расмуссен, который наладил тесные связи с украинским руководством, совершает поездку по европейским столицам, включая Лондон, чтобы встретиться с советником Великобритании по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом.

Они обсудили, могут ли США предоставить гарантии безопасности Украине, используя язык, подобный тому, который недавно использовали США, когда они предоставили гарантии безопасности Катару после нападения Израиля на его столицу Доху.

Давления недостаточно: Зеленский призывает Запад усилить санкции и использовать замороженные активы РФ для Украины06.11.25, 10:31 • 2362 просмотра

По словам Расмуссена, железные гарантии безопасности облегчат Президенту Украины Владимиру Зеленскому продать собственному народу мирное соглашение, которое предусматривает потерю украинской территории. Он сказал, что необходимо внести кардинальные изменения, чтобы заставить Владимира Путина изменить мировоззрение.

Помимо разработки украинского ракетного и беспилотного щита, базирующегося в Европе, и развертывания некоторых европейских войск в Украине, он призвал предоставить Украине ракеты большой дальности для поражения большего количества целей в России.

Расмуссен сказал, что все еще возможно возобновить переговоры по поставкам американских крылатых ракет «Томагавк» Украине, что Дональд Трамп не поддержал, если Германия будет готова быть «первой движущей силой» и предоставить Украине собственные крылатые ракеты «Таурус».

Это пошлет четкий сигнал через Атлантику и окажет давление на Белый дом. Германия имеет сильный интерес заставить Путина начать мирные переговоры… «Таурус» – это средство для этого

- сказал Расмуссен.

Подход Трампа к Украине находится в подвешенном состоянии после того, как президент США, похоже, отказался от поставок ракет «Томагавк» и вместо этого объявил о втором саммите с Путиным.

Позже Трамп отменил эту встречу, заявив, что не верит, что российский президент серьезно относится к миру, и ввел экономические санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, «Роснефти» и «Лукойла». В целом, похоже, он вернулся к позиции, согласно которой две стороны должны быть оставлены наедине с борьбой.

Польша и Румыния разворачивают новую систему против российских дронов - AP06.11.25, 13:59 • 1262 просмотра

Расмуссен заявил, что Европа до сих пор не осознает угрозы, которую представляет Россия, и призвал использовать замороженные российские активы для Украины.

Нам нужно разморозить замороженные российские активы на сумму 150 миллиардов евро [132 миллиарда фунтов стерлингов] в Euroclear и использовать эти активы как основу для займа на закупку оружия и, надеюсь, начало реконструкции

- сказал он.

Расмуссен предсказал, что европейские лидеры смогут преодолеть возражения против этого плана, высказанные на последнем совете министров ЕС, главным образом со стороны Бельгии, где базируется Euroclear. План базируется на предположении, что ни Украине, ни ЕС не нужно будет возвращать заем, а вместо этого могут воспользоваться предложенной российской выплатой военных репараций Украине.

Однако Бельгия заявляет, что нет гарантий, что репарации будут выплачены в рамках прекращения огня, и может потребовать от всех государств ЕС предоставления Бельгии гарантий по возврату займа.

Дополнение

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены инвестируют 5% ВВП в оборону до 2035 года. Это связано с долгосрочной угрозой со стороны России и ее сотрудничеством с другими странами.

Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, реальны и продолжительны. Наиболее очевидным примером такой угрозы является неоправданная война России против Украины. В ближайшем будущем Россия будет оставаться дестабилизирующей силой в Европе и мире

- сообщил Рютте.  

Павел Зинченко

