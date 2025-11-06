Давления недостаточно: Зеленский призывает Запад усилить санкции и использовать замороженные активы РФ для Украины

ukenru
Эксклюзив
08:00 • 10078 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
07:22 • 11742 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 24020 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 39510 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 31847 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 29011 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 41516 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 42953 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 23795 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23680 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп анонсировал возможный план ядерного разоружения с участием США, Китая и России6 ноября, 00:18 • 4936 просмотра
В финской школе украинскую ученицу заставили петь “Калинку”6 ноября, 01:33 • 17134 просмотра
Депутатов от немецкой ультраправой AfD подозревают в систематической передаче военных тайн РФ6 ноября, 02:21 • 4124 просмотра
Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ6 ноября, 02:50 • 9838 просмотра
Британская армия объявила о первой поставке бронемашин Ajax – с опозданием на восемь лет03:32 • 6508 просмотра
публикации
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
08:00 • 10077 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 41515 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 42953 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 43690 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 57160 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Хили
Меган Маркл
Принц Гарри, герцог Сассекский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Европа
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 3326 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 17828 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 19935 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 36936 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 41334 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Фильм
Сериал

Давления недостаточно: Зеленский призывает Запад усилить санкции и использовать замороженные активы РФ для Украины

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Президент Зеленский отметил недостаточность текущего давления на Россию после очередной атаки 135 БПЛА, призывая Запад усилить санкции и использовать замороженные российские активы для Украины. Он подчеркнул, что деньги агрессора должны работать на защиту от его войны.

Давления недостаточно: Зеленский призывает Запад усилить санкции и использовать замороженные активы РФ для Украины

Президент Владимир Зеленский, вспоминая очередную неспокойную ночь из-за атак РФ, подчеркнул, что Москва должна наконец осознать серьезность "самозащиты" Европы, поэтому тарифная и санкционная работа должны быть продолжены, а замороженные активы России должны работать для Украины. Передает УНН со ссылкой на страницу президента Украины в соцсети.

Подробности

В утреннем обращении президент Владимир Зеленский сообщил, что российские военные силы 135-ю ударными БПЛА атаковали города Украины.

Со вчерашнего вечера били по Днепропетровщине. Восемь человек пострадали из-за атаки по городу Каменское, повредили обычный жилой дом, инфраструктуру железной дороги

- сообщил Зеленский.

"5 человек удалось спасти из-под завалов. Спасибо", добавил президент, отмечая работу спасателей.

В контексте очередной террористической атаки врага, президент Зеленский отметил, что Запад должен продолжать давление в противодействии российской агрессии.

То, что россияне продолжают бить по энергетике и гражданским, в очередной раз показывает, что давления сейчас недостаточно. Очень важно, чтобы Америка, Европа и "семерка" продолжали санкционную и тарифную работу по российской торговле энергоресурсами и финансам.

- отметил Зеленский.

По словам президента Украины, Москва "наконец должна осознать серьезность Европы к самозащите".

Пришло время принять решение по российским замороженным активам. Политическая воля уже есть, и мы рассчитываем на оперативную реализацию технического решения. Абсолютно справедливо, чтобы деньги агрессора работали на защиту от его войны

- сообщил президент Украины

Напомним

За прошедшие сутки президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады военных, а также главы СБУ Василия Малюка о ситуации на фронте, в частности Покровском, где Силы обороны продолжают уничтожение оккупанта.

Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico05.11.25, 09:17 • 18590 просмотров

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Социальная сеть
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина