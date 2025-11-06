Давления недостаточно: Зеленский призывает Запад усилить санкции и использовать замороженные активы РФ для Украины

Президент Владимир Зеленский, вспоминая очередную неспокойную ночь из-за атак РФ, подчеркнул, что Москва должна наконец осознать серьезность "самозащиты" Европы, поэтому тарифная и санкционная работа должны быть продолжены, а замороженные активы России должны работать для Украины. Передает УНН со ссылкой на страницу президента Украины в соцсети.

В утреннем обращении президент Владимир Зеленский сообщил, что российские военные силы 135-ю ударными БПЛА атаковали города Украины.

Со вчерашнего вечера били по Днепропетровщине. Восемь человек пострадали из-за атаки по городу Каменское, повредили обычный жилой дом, инфраструктуру железной дороги

"5 человек удалось спасти из-под завалов. Спасибо", добавил президент, отмечая работу спасателей.

В контексте очередной террористической атаки врага, президент Зеленский отметил, что Запад должен продолжать давление в противодействии российской агрессии.

То, что россияне продолжают бить по энергетике и гражданским, в очередной раз показывает, что давления сейчас недостаточно. Очень важно, чтобы Америка, Европа и "семерка" продолжали санкционную и тарифную работу по российской торговле энергоресурсами и финансам.

По словам президента Украины, Москва "наконец должна осознать серьезность Европы к самозащите".

Пришло время принять решение по российским замороженным активам. Политическая воля уже есть, и мы рассчитываем на оперативную реализацию технического решения. Абсолютно справедливо, чтобы деньги агрессора работали на защиту от его войны