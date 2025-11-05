ukenru
Зеленський: Покровськ – продовжуємо знищення окупанта, є необхідні результати

Київ • УНН

 • 678 перегляди

Президент Зеленський заслухав доповіді військових та голови СБУ Василя Малюка. На Покровському напрямку Сили оборони продовжують знищення окупанта, особливо відзначено спецпризначенців ЦСО "А" СБУ.

Зеленський: Покровськ – продовжуємо знищення окупанта, є необхідні результати

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді військових, а також голови СБУ Василя Малюка про ситуацію на фронті, зокрема Покровську, де Сили оборони продовжують знищення окупанта. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі 

Були доповіді сьогодні наших військових, був на окремій доповіді керівник Служби безпеки України. Покровськ – продовжуємо знищення окупанта, я хочу відзначити особливо спецпризначенців ЦСО "А" СБУ, які системно й дуже результативно знищують російських окупантів та їхню техніку в районах Покровська, у самому місті. Є необхідні результати і в наших підрозділів, які воюють на цьому напрямку

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Кількість боїв на фронті з початку доби і до 16 години сягнула 205, практично подвоївшись проти показника за аналогічний період днем раніше, при чому на найгарячіший Покровський напрямок припало 84 боєзіткнення. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Служба безпеки України
Володимир Зеленський