Зеленський: Покровськ – продовжуємо знищення окупанта, є необхідні результати
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді військових, а також голови СБУ Василя Малюка про ситуацію на фронті, зокрема Покровську, де Сили оборони продовжують знищення окупанта. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Були доповіді сьогодні наших військових, був на окремій доповіді керівник Служби безпеки України. Покровськ – продовжуємо знищення окупанта, я хочу відзначити особливо спецпризначенців ЦСО "А" СБУ, які системно й дуже результативно знищують російських окупантів та їхню техніку в районах Покровська, у самому місті. Є необхідні результати і в наших підрозділів, які воюють на цьому напрямку
Нагадаємо
Кількість боїв на фронті з початку доби і до 16 години сягнула 205, практично подвоївшись проти показника за аналогічний період днем раніше, при чому на найгарячіший Покровський напрямок припало 84 боєзіткнення.