Ексклюзив
15:03 • 3734 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
13:23 • 15757 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
12:20 • 16779 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 18669 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 25601 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
5 листопада, 08:57 • 21905 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
5 листопада, 08:12 • 20966 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
5 листопада, 07:17 • 18147 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 36237 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 32762 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кількість боїв на фронті практично подвоїлась: на Покровському напрямку 84 боєзіткнення

Київ • УНН

 • 926 перегляди

З початку доби до 16:00 зафіксовано 205 бойових зіткнень, що майже вдвічі більше, ніж напередодні. Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, де відбулося 84 боєзіткнення.

Кількість боїв на фронті практично подвоїлась: на Покровському напрямку 84 боєзіткнення

Кількість боїв на фронті з початку доби і до 16 години сягнула 205, практично подвоївшись проти показника за аналогічний період днем раніше, при чому на найгарячіший Покровський напрямок припало 84 боєзіткнення, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 5 листопада, пише УНН.

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. Від початку цієї доби відбулося 205 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Нововасилівка Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося два бойових зіткнення, одне з яких на даний час триває. Крім того, ворог завдав сім авіаударів, скинувши 16 керованих авіабомб, а також здійснив 85 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак ворожих військ, ще п’ять бойових зіткнень тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Бологівки та у бік Синельникового.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі атакували позиції наших захисників у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 23 атаки на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Карпівка, Дерилове, Мирне, Шандриголове, Зарічне та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дробишеве. Сім бойових зіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки, Переїзного та у бік Званівки, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили чотири атаки поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка та Русин Яр. Сім бойових зіткнень досі тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 84 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 68 атак противника, 16 бойових зіткнень тривають.

Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. В Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто

- зазначили у Генштабі.

Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає05.11.25, 14:20 • 16786 переглядiв

На Олександрівському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Піддубне, Січневе, Вороне, Соснівка, Степове, Вербове, Привільне, Новогригорівка та Першотравневе. Наші воїни відбили 23 ворожих штурмів, ще три атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Новомиколаївка, Успенівка та Зелений Гай, два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту. Ворожа авіація завдала удару по Миколаєву.

На решті напрямків, як вказано, – без особливих змін.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Вовчанськ
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Національна гвардія України
Служба безпеки України
Сіверськ
Часів Яр
Україна
Миколаїв