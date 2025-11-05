ukenru
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Количество боев на фронте практически удвоилось: на Покровском направлении 84 боестолкновения

Киев • УНН

 • 592 просмотра

С начала суток до 16:00 зафиксировано 205 боевых столкновений, что почти вдвое больше, чем накануне. Наиболее напряженной остается ситуация на Покровском направлении, где произошло 84 боестолкновения.

Количество боев на фронте практически удвоилось: на Покровском направлении 84 боестолкновения

Количество боев на фронте с начала суток и до 16 часов достигло 205, практически удвоившись по сравнению с показателем за аналогичный период днем ранее, причем на самое горячее Покровское направление пришлось 84 боестолкновения, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 5 ноября, пишет УНН.

Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 205 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Как указано, сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Нововасильевка Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения, одно из которых в настоящее время продолжается. Кроме того, враг нанес семь авиаударов, сбросив 16 управляемых авиабомб, а также совершил 85 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь атак вражеских войск, еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды атаковали позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 23 атаки на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровий Яр и Дробышево. Семь боевых столкновений продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 13 атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Северска, Серебрянки, Переездного и в сторону Звановки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении наши воины отбили четыре атаки вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр и в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 29 штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка и Русин Яр. Семь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 84 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лысовка, Зверово, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Филиа и Ялта. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 68 атак противника, 16 боевых столкновений продолжаются.

Проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться. В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. В частности, задействованы штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены воинские части, обороняющие город

- отметили в Генштабе.

Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет05.11.25, 14:20 • 15106 просмотров

На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Поддубное, Январское, Вороне, Сосновка, Степное, Вербовое, Привольное, Новогригорьевка и Первомайское. Наши воины отбили 23 вражеских штурма, еще три атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Новониколаевка, Успеновка и Зеленый Гай, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста. Вражеская авиация нанесла удар по Николаеву.

На остальных направлениях, как указано, – без особых изменений.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Национальная гвардия Украины
Служба безопасности Украины
Северск
Часов Яр
Украина
Николаев