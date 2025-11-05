Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
Киев • УНН
Силы обороны продолжают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, окружения подразделений нет. В Покровске ВСУ проводят ударно-поисковые действия, укрепляя фланги и защищая логистические маршруты, ликвидировав 26 оккупантов за сутки.
Оборона Покровско-Мирноградской агломерации продолжается, окружения наших подразделений и частей нет, в Покровске Силы обороны ведут ударно-поисковые действия, усилены воинские части, обороняющие город, одновременно ведется работа по укреплению флангов обороны агломерации, обеспечению и защите логистических маршрутов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ 5 ноября, пишет УНН.
Продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации. Окружения наших подразделений и частей нет. Проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться
В Генштабе отметили, что "в Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия". В частности, как указано, задействованы штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССО, ВСП ВСУ, НГУ и ГУР МОУ. "Усилены воинские части, обороняющие город", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, "только за минувшие сутки в районе Покровска наши воины ликвидировали 26 оккупантов, еще 64 захватчика ранены". "Уничтожено или повреждено 58 укрытий вражеской пехоты в городе и его окрестностях", - сказано в сообщении.
"В целом, с начала недели, на Покровском направлении потери российских войск составили: 249 оккупантов (из них 159 безвозвратные), 7 пунктов управления БпЛА, 26 единиц автомобильной и мото-техники, танк и боевая бронированная машина", - сообщили в Генштабе.
Одновременно ведется работа по укреплению флангов обороны Покровско-Мирноградской агломерации, обеспечению и защите логистических маршрутов
Добропольское контрнаступление
"Продолжается Добропольская операция. За прошедшие сутки украинские штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 100 м до 700 м. Всего за время операции, по состоянию на 05 ноября 2025 года, освобождено 188.9 км², а 249.9 км² - зачищено от ДРГ противника", - сообщили в Генштабе.
"Боевая работа продолжается! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
