Эксклюзив
13:23 • 1580 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 5698 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 12094 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32 • 14589 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
08:57 • 17071 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 18871 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 16746 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 33512 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 32169 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 54081 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В ЕС рассматривают возможность введения "испытательного срока" для новых стран-членов5 ноября, 03:38 • 18568 просмотра
США нанесли авиаудар по судну в Тихом океане: двое погибшихVideo5 ноября, 04:09 • 12130 просмотра
Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти5 ноября, 04:50 • 18534 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 15931 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 14578 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
13:23 • 1576 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 10740 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 14835 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается10:32 • 14585 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
4 ноября, 14:17 • 62152 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет

Киев • УНН

 • 5738 просмотра

Силы обороны продолжают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, окружения подразделений нет. В Покровске ВСУ проводят ударно-поисковые действия, укрепляя фланги и защищая логистические маршруты, ликвидировав 26 оккупантов за сутки.

Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет

Оборона Покровско-Мирноградской агломерации продолжается, окружения наших подразделений и частей нет, в Покровске Силы обороны ведут ударно-поисковые действия, усилены воинские части, обороняющие город, одновременно ведется работа по укреплению флангов обороны агломерации, обеспечению и защите логистических маршрутов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ 5 ноября, пишет УНН.

Продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации. Окружения наших подразделений и частей нет. Проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться

- сообщили в Генштабе.

В Генштабе отметили, что "в Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия". В частности, как указано, задействованы штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССО, ВСП ВСУ, НГУ и ГУР МОУ. "Усилены воинские части, обороняющие город", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, "только за минувшие сутки в районе Покровска наши воины ликвидировали 26 оккупантов, еще 64 захватчика ранены". "Уничтожено или повреждено 58 укрытий вражеской пехоты в городе и его окрестностях", - сказано в сообщении.

"В целом, с начала недели, на Покровском направлении потери российских войск составили: 249 оккупантов (из них 159 безвозвратные), 7 пунктов управления БпЛА, 26 единиц автомобильной и мото-техники, танк и боевая бронированная машина", - сообщили в Генштабе.

Одновременно ведется работа по укреплению флангов обороны Покровско-Мирноградской агломерации, обеспечению и защите логистических маршрутов

- подчеркнули в Генштабе.

Добропольское контрнаступление

"Продолжается Добропольская операция. За прошедшие сутки украинские штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 100 м до 700 м. Всего за время операции, по состоянию на 05 ноября 2025 года, освобождено 188.9 км², а 249.9 км² - зачищено от ДРГ противника", - сообщили в Генштабе.

"Боевая работа продолжается! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Зеленский посетил украинских защитников на Покровском направлении и отметил их наградами04.11.25, 16:48 • 3194 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Национальная гвардия Украины
Вооруженные силы Украины
Украина