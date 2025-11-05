ukenru
12:20 • 788 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 5774 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 11113 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: в Укрзалізниці уточнили, чого це стосується
Ексклюзив
08:57 • 13997 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 16510 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
07:17 • 15621 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 32283 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 31810 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 53914 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 41218 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
Графіки відключень електроенергії
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає

Київ • УНН

 • 798 перегляди

Сили оборони продовжують оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення підрозділів немає. У Покровську ЗСУ проводять ударно-пошукові дії, зміцнюючи фланги та захищаючи логістичні маршрути, ліквідувавши 26 окупантів за добу.

Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає

Оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, оточення наших підрозділів та частин немає, у Покровську Сили оборони ведуть ударно-пошукові дії, посилено військові частини, які обороняють місто, одночасно ведеться робота з укріплення флангів оборони агломерації, забезпечення та захисту логістичних маршрутів, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ 5 листопада, пише УНН.

Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації. Оточення наших підрозділів та частин немає. Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися

- повідомили в Генштабі.

У Генштабі зазначили, що "в Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії". Зокрема, як вказано, залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, НГУ та ГУР МОУ. "Посилено військові частини, які обороняють місто", - ідеться у повідомленні.

За даними Генштабу, "тільки за минулу добу в районі Покровська наші воїни ліквідували 26 окупантів, ще 64 загарбників поранено". "Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у місті та його околицях", - сказано у повідомленні.

"Загалом, з початку тижня, на Покровському напрямку втрати російських військ склали: 249 окупантів (з них 159 безповоротні), 7 пунктів управління БпЛА, 26 одиниць автомобільної й мото-техніки, танк та бойова броньована машина", - повідомили в Генштабі.

Одночасно ведеться робота з укріплення флангів оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, забезпечення та захисту логістичних маршрутів

- наголосили в Генштабі.

Добропільський контрнаступ

"Триває Добропільська операція. Минулої доби українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 700 м. Загалом за час операції, станом на 05 листопада 2025 року, звільнено 188.9 км², а 249.9 км² - зачищено від ДРГ противника", - повідомили у Генштабі.

"Бойова робота триває! Слава Україні!" - підкреслили у Генштабі.

Зеленський відвідав українських захисників на Покровському напрямку та відзначив їх нагородами04.11.25, 16:48 • 3140 переглядiв

Юлія Шрамко

