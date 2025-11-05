Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
Київ • УНН
Сили оборони продовжують оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення підрозділів немає. У Покровську ЗСУ проводять ударно-пошукові дії, зміцнюючи фланги та захищаючи логістичні маршрути, ліквідувавши 26 окупантів за добу.
Оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, оточення наших підрозділів та частин немає, у Покровську Сили оборони ведуть ударно-пошукові дії, посилено військові частини, які обороняють місто, одночасно ведеться робота з укріплення флангів оборони агломерації, забезпечення та захисту логістичних маршрутів, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ 5 листопада, пише УНН.
Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації. Оточення наших підрозділів та частин немає. Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися
У Генштабі зазначили, що "в Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії". Зокрема, як вказано, залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, НГУ та ГУР МОУ. "Посилено військові частини, які обороняють місто", - ідеться у повідомленні.
За даними Генштабу, "тільки за минулу добу в районі Покровська наші воїни ліквідували 26 окупантів, ще 64 загарбників поранено". "Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у місті та його околицях", - сказано у повідомленні.
"Загалом, з початку тижня, на Покровському напрямку втрати російських військ склали: 249 окупантів (з них 159 безповоротні), 7 пунктів управління БпЛА, 26 одиниць автомобільної й мото-техніки, танк та бойова броньована машина", - повідомили в Генштабі.
Одночасно ведеться робота з укріплення флангів оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, забезпечення та захисту логістичних маршрутів
Добропільський контрнаступ
"Триває Добропільська операція. Минулої доби українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 700 м. Загалом за час операції, станом на 05 листопада 2025 року, звільнено 188.9 км², а 249.9 км² - зачищено від ДРГ противника", - повідомили у Генштабі.
"Бойова робота триває! Слава Україні!" - підкреслили у Генштабі.
