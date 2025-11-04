Зеленський відвідав українських захисників на Покровському напрямку та відзначив їх нагородами
Київ • УНН
Президент Зеленський відвідав Покровський напрямок, де зустрівся з бійцями 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади та вручив державні нагороди. Обговорювалися питання постачання, логістики, ротації, підготовки військових, розвитку дронів та цифровізації, а також програма контрактів "18–24" та перехід на контрактну армію.
Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових на Покровському напрямку, де тривають одні з найінтенсивніших боїв на сході країни. Глава держави поспілкувався з бійцями 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на цій ділянці фронту, та вручив державні нагороди. Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Оперативна ситуація поблизу Покровська та на його околицях – головне, про що говорили з військовими 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на цій ділянці фронту. Сьогодні зустрівся з воїнами в їхній смузі відповідальності та відзначив державними нагородами
За словами президента, під час зустрічі обговорили низку питань – постачання, логістику, ротації, підготовку військових, розвиток дронів та цифровізацію процесів в армії. Окрему увагу приділили програмі контрактів "18–24" та підготовці до переходу на контрактну армію.
Усі питання пропрацюємо
Зеленський підтвердив участь до 30 спецпризначенців ГУР у Покровську, але сказав, що не знайомий із деталями03.11.25, 19:44 • 5614 переглядiв