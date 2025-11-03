Зеленський підтвердив участь до 30 спецпризначенців ГУР у Покровську, але сказав, що не знайомий із деталями

Президент Володимир Зеленський підтвердив участь підрозділів Головного управління розвідки у Покровську, зазначивши, що до 30 спецпризначенців ГУР допомагають Збройним силам на цьому напрямку, однак вказав, що не знає деталей цієї спецоперації. Про це глава держави сказав під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі з журналістами Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливу спецоперацію ГУР у районі Покровська. За його словами, деталі операції йому невідомі, однак факт участі розвідників у бойових діях глава держави підтвердив.

Я не знаю про спецоперацію ГУР у Покровську, але спецпризначенці там є. Так, була висадка. Представників розвідки у Покровську — до 30 людей, вони допомагають ЗСУ – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що саме підрозділи Десантно-штурмових військ, морської піхоти та механізованих бригад є головним щитом, який стримує російські сили на Покровському напрямку.

ДШВ, морпіхи і механізовані бригади – це головний сьогодні "забір" для росіян на Покровському напрямку, але великі молодці всі – підкреслив президент.

Зеленський анонсував повну зачистку Куп'янська, де залишилось близько 60 окупантів