17:51
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
16:38 • 16012 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
15:27 • 16230 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 18367 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21 • 18013 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12 • 27326 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 15924 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 14868 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 28646 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33322 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Зеленський підтвердив участь до 30 спецпризначенців ГУР у Покровську, але сказав, що не знайомий із деталями

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1562 перегляди

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що до 30 спецпризначенців ГУР допомагають ЗСУ в Покровську, але не володіє деталями спецоперації. Він наголосив, що головний щит на Покровському напрямку — це ДШВ, морпіхи та механізовані бригади.

Зеленський підтвердив участь до 30 спецпризначенців ГУР у Покровську, але сказав, що не знайомий із деталями

Президент Володимир Зеленський підтвердив участь підрозділів Головного управління розвідки у Покровську, зазначивши, що до 30 спецпризначенців ГУР допомагають Збройним силам на цьому напрямку, однак вказав, що не знає деталей цієї спецоперації. Про це глава держави сказав під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі з журналістами Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливу спецоперацію ГУР у районі Покровська. За його словами, деталі операції йому невідомі, однак факт участі розвідників у бойових діях глава держави підтвердив.

Я не знаю про спецоперацію ГУР у Покровську, але спецпризначенці там є. Так, була висадка. Представників розвідки у Покровську — до 30 людей, вони допомагають ЗСУ 

– зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що саме підрозділи Десантно-штурмових військ, морської піхоти та механізованих бригад є головним щитом, який стримує російські сили на Покровському напрямку.

ДШВ, морпіхи і механізовані бригади – це головний сьогодні "забір" для росіян на Покровському напрямку, але великі молодці всі 

– підкреслив президент.

