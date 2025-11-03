Зеленський анонсував повну зачистку Куп'янська, де залишилось близько 60 окупантів
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що в Куп'янську залишається до 60 російських військових, місто зачищають. На Покровському напрямку тривають запеклі бої, там зосереджено 30% всіх бойових дій та 50% застосування КАБів.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Куп’янську наразі залишається до 60 російських військових, і українські сили проводять зачистку міста. Глава держави також розповів про ситуацію на Покровському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Про це він повідомив у спілкуванні із журналістами, пише УНН.
Деталі
Під час зустрічі з журналістами Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація в Куп’янську під контролем українських військових.
Ми все зачистимо. Дати визначені, вони були на Ставці (Верховного Головнокомандувача – ред.). Ділитися цією інформацією поки не будемо
За словами глави держави, у Куп’янську зараз залишається близько 60 російських окупантів, а в Покровську тривають запеклі бої.
Близько 30% усіх бойових дій на фронті відбувається в Покровську. При цьому 50% застосування росією КАБів іде саме туди. Всього в місті зараз 260–300 росіян
