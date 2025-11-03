Зеленський анонсував повну зачистку Куп'янська, де залишилось близько 60 окупантів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Куп’янську наразі залишається до 60 російських військових, і українські сили проводять зачистку міста. Глава держави також розповів про ситуацію на Покровському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Про це він повідомив у спілкуванні із журналістами, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі з журналістами Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація в Куп’янську під контролем українських військових.

Генштаб: на Покровському напрямку - третина всіх боїв, ворог активний сьогодні на Куп'янському

Ми все зачистимо. Дати визначені, вони були на Ставці (Верховного Головнокомандувача – ред.). Ділитися цією інформацією поки не будемо – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, у Куп’янську зараз залишається близько 60 російських окупантів, а в Покровську тривають запеклі бої.

Близько 30% усіх бойових дій на фронті відбувається в Покровську. При цьому 50% застосування росією КАБів іде саме туди. Всього в місті зараз 260–300 росіян – повідомив Зеленський.

Минулої доби штурмові підрозділи просунулися вперед у районі Добропільського виступу - Сирський