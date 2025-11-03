$42.080.01
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Зеленський анонсував повну зачистку Куп'янська, де залишилось близько 60 окупантів

Київ • УНН

 • 2080 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що в Куп'янську залишається до 60 російських військових, місто зачищають. На Покровському напрямку тривають запеклі бої, там зосереджено 30% всіх бойових дій та 50% застосування КАБів.

Зеленський анонсував повну зачистку Куп'янська, де залишилось близько 60 окупантів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Куп’янську наразі залишається до 60 російських військових, і українські сили проводять зачистку міста. Глава держави також розповів про ситуацію на Покровському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Про це він повідомив у спілкуванні із журналістами, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі з журналістами Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація в Куп’янську під контролем українських військових.

Генштаб: на Покровському напрямку - третина всіх боїв, ворог активний сьогодні на Куп'янському03.11.25, 16:55 • 2040 переглядiв

Ми все зачистимо. Дати визначені, вони були на Ставці (Верховного Головнокомандувача – ред.). Ділитися цією інформацією поки не будемо 

– зазначив Зеленський.

За словами глави держави, у Куп’янську зараз залишається близько 60 російських окупантів, а в Покровську тривають запеклі бої.

Близько 30% усіх бойових дій на фронті відбувається в Покровську. При цьому 50% застосування росією КАБів іде саме туди. Всього в місті зараз 260–300 росіян

– повідомив Зеленський.

Минулої доби штурмові підрозділи просунулися вперед у районі Добропільського виступу - Сирський 03.11.25, 17:20 • 2170 переглядiв

Степан Гафтко

