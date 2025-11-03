Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска, где осталось около 60 оккупантов

$42.080.01
48.980.00
ukenru
17:51 • 666 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
16:38 • 10910 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
15:27 • 13709 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
14:53 • 15881 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 16151 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 25223 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44 • 15485 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 14762 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 28455 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33212 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго3 ноября, 08:31 • 37582 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 46196 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 24381 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 36218 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк12:30 • 20372 просмотра
публикации
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
16:38 • 10921 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
14:12 • 25228 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк12:30 • 20435 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 36280 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 46253 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Килиан Мбаппе
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Покровск
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Купянск
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили15:33 • 5568 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 14274 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 24417 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 29487 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 50634 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
Ракетная система С-400
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска, где осталось около 60 оккупантов

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что в Купянске остается до 60 российских военных, город зачищают. На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои, там сосредоточено 30% всех боевых действий и 50% применения КАБов.

Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска, где осталось около 60 оккупантов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Купянске сейчас остается до 60 российских военных, и украинские силы проводят зачистку города. Глава государства также рассказал о ситуации на Покровском направлении, которое остается одним из самых горячих на фронте. Об этом он сообщил в общении с журналистами, пишет УНН.

Детали

Во время встречи с журналистами Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Купянске под контролем украинских военных.

Генштаб: на Покровском направлении - треть всех боев, враг активен сегодня на Купянском03.11.25, 16:55 • 1756 просмотров

Мы все зачистим. Даты определены, они были на Ставке (Верховного Главнокомандующего – ред.). Делиться этой информацией пока не будем 

– отметил Зеленский.

По словам главы государства, в Купянске сейчас остается около 60 российских оккупантов, а в Покровске продолжаются ожесточенные бои.

Около 30% всех боевых действий на фронте происходит в Покровске. При этом 50% применения россией КАБов идет именно туда. Всего в городе сейчас 260–300 россиян

– сообщил Зеленский.

За прошедшие сутки штурмовые подразделения продвинулись вперед в районе Добропольского выступа - Сырский03.11.25, 17:20 • 1906 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Владимир Зеленский
Купянск