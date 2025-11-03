Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска, где осталось около 60 оккупантов
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что в Купянске остается до 60 российских военных, город зачищают. На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои, там сосредоточено 30% всех боевых действий и 50% применения КАБов.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Купянске сейчас остается до 60 российских военных, и украинские силы проводят зачистку города. Глава государства также рассказал о ситуации на Покровском направлении, которое остается одним из самых горячих на фронте. Об этом он сообщил в общении с журналистами, пишет УНН.
Детали
Во время встречи с журналистами Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Купянске под контролем украинских военных.
Генштаб: на Покровском направлении - треть всех боев, враг активен сегодня на Купянском03.11.25, 16:55 • 1756 просмотров
Мы все зачистим. Даты определены, они были на Ставке (Верховного Главнокомандующего – ред.). Делиться этой информацией пока не будем
По словам главы государства, в Купянске сейчас остается около 60 российских оккупантов, а в Покровске продолжаются ожесточенные бои.
Около 30% всех боевых действий на фронте происходит в Покровске. При этом 50% применения россией КАБов идет именно туда. Всего в городе сейчас 260–300 россиян
За прошедшие сутки штурмовые подразделения продвинулись вперед в районе Добропольского выступа - Сырский03.11.25, 17:20 • 1906 просмотров