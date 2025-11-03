Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска, где осталось около 60 оккупантов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Купянске сейчас остается до 60 российских военных, и украинские силы проводят зачистку города. Глава государства также рассказал о ситуации на Покровском направлении, которое остается одним из самых горячих на фронте. Об этом он сообщил в общении с журналистами, пишет УНН.

Детали

Во время встречи с журналистами Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Купянске под контролем украинских военных.

Генштаб: на Покровском направлении - треть всех боев, враг активен сегодня на Купянском

Мы все зачистим. Даты определены, они были на Ставке (Верховного Главнокомандующего – ред.). Делиться этой информацией пока не будем – отметил Зеленский.

По словам главы государства, в Купянске сейчас остается около 60 российских оккупантов, а в Покровске продолжаются ожесточенные бои.

Около 30% всех боевых действий на фронте происходит в Покровске. При этом 50% применения россией КАБов идет именно туда. Всего в городе сейчас 260–300 россиян – сообщил Зеленский.

За прошедшие сутки штурмовые подразделения продвинулись вперед в районе Добропольского выступа - Сырский