Генштаб: на Покровском направлении - треть всех боев, враг активен сегодня на Купянском

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 83 боевых столкновениях с начала суток. Больше всего боев – 32 – зафиксировано на Покровском направлении, на Купянском и Александровском – по 11.

Генштаб: на Покровском направлении - треть всех боев, враг активен сегодня на Купянском

Больше всего - треть - из всех 83 боев на фронте с начала текущих суток остается на Покровском направлении, но враг стал активнее сегодня на Купянском направлении, где, наряду с Александровским, произошло по 11 боестолкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 3 ноября, пишет УНН.

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 83 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации, как указано, пострадали приграничные населенные пункты, в частности Сергеевское, Хреновка, Орликовка, Галагановка Черниговской области; Коренек Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник с начала суток нанес 6 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 57 артиллерийских обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили атаку врага в районе Каменки.

На Купянском направлении агрессор 11 раз совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Петропавловка и в направлении Песчаного, Новоосинового и Куриловки. Шесть боестолкновений продолжаются в данный момент.

На Лиманском направлении захватническая армия семь раз атаковала в районах населенных пунктов Мирное, Новоселовка и в сторону Дробышево, Ставок.

На Славянском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Серебрянки и Выемки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении, в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Щербиновка, Русин Яр, наши воины остановили семь наступательных действий врага, еще два боестолкновения продолжаются. Под авиационными ударами были Константиновка и Дружковка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Новое Шахово, Мирноград, Родинское, Разино, Красный Лиман, Новопавловка, Сухой Яр, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 28 атак.

Сегодня на Александровском направлении враг 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Снежное, Вороное, Степное, Алексеевка, Вербовое, Павловка, Кирпичное, Успеновка, Красногорское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Демурино, Великомихайловка, Орестополь, Алексеевка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районе населенного пункта Охотничье, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении в настоящее время противник дважды атаковал в районах Степногорска и Степного.

На Приднепровском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений, как указано, не претерпела.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области03.11.25, 10:49 • 32369 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Дружковка
Покровск
Славянск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Краматорск
Купянск