Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии РФ в Луганской области
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ в ночь на 3 ноября 2025 года, что привело к пожару. Также поражен склад материально-технических средств в Роскошном и подвижной состав горюче-смазочных материалов в Должанске Луганской области.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ и ряда объектов логистики армии РФ на временно оккупированной территории Луганщины, пишет УНН.
В ночь на 3 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области Российской Федерации. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6
Как указано, Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.
Также нанесено огневое поражение по логистическим объектам захватчиков на территории временно оккупированной Луганщины. В частности, поражен склад материально-технических средств в населенном пункте Роскошное и подвижной состав горюче-смазочных материалов в Должанске
"Силы обороны последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы государства-террориста с целью лишить ее возможностей продолжать агрессию. Продолжение следует... Слава Украине!" - указали в Генштабе.
