08:49
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
08:31
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
08:09
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині

Київ • УНН

 08:49

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ у ніч на 3 листопада 2025 року, що спричинило пожежу. Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Розкішному та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську на Луганщині.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ та низки об'єктів логістки армії рф на тимчасово окупованій території Луганщини, пише УНН.

У ніч на 3 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області російської федерації. Зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, Саратовський НПЗ - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил рф.

Також завдано вогневого ураження по логістичних об’єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську

- зазначили у Генштабі.

"Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази держави-терориста з метою позбавити її можливостей продовжувати агресію. Далі буде... Слава Україні!" - вказали у Генштабі.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Луганська область
Генеральний штаб Збройних сил України