Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ у ніч на 3 листопада 2025 року, що спричинило пожежу. Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Розкішному та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську на Луганщині.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ та низки об'єктів логістки армії рф на тимчасово окупованій території Луганщини, пише УНН.
У ніч на 3 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області російської федерації. Зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6
Як вказано, Саратовський НПЗ - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил рф.
Також завдано вогневого ураження по логістичних об’єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську
"Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази держави-терориста з метою позбавити її можливостей продовжувати агресію. Далі буде... Слава Україні!" - вказали у Генштабі.
