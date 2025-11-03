Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ у ніч на 3 листопада 2025 року, що спричинило пожежу. Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Розкішному та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську на Луганщині.