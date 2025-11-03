В ночь на 3 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове в россии. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Первые сообщения о взрывах появились примерно в 00:50 по киевскому времени. По данным росСМИ, сирену и звуки работы ПВО слышали жители Саратова и города Энгельс (Саратовская область рф).

Мощные взрывы в небе начали раздаваться в час ночи, и с разной периодичностью продолжаются до сих пор. Звуки пролета БпЛА и хлопки также слышат жители Балаковского и Калининского районов области - говорится в сообщении.

Через некоторое время в соцсетях появились первые видео и фото с места происшествия. Пользователи утверждали, что атака дронов была направлена на местный нефтеперерабатывающий завод.

Впоследствии ряд Telegram-каналов сообщил о пожаре в районе установки АВТ-6, которая, вероятно, расположена на территории предприятия. Также отмечалось, что еще один беспилотник не достиг цели - установки изомеризации пентан-гексановой фракции - благодаря установленной антидроновой сетке.

Справка

Саратовский нефтеперерабатывающий завод - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий россии. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн. тонн.

Напомним

Силы обороны Украины 1 ноября 2025 года нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в краснодарском крае рф. Поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта в бухте Туапсе.

